Пятница, 18 Апреля 2025 11:14

АрмИнфо. Правительство Греции приветствует усилия Армении по достижению мира и придает важность подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом накануне в ходе встречи с председателем комиссии Национального Собрания РА Андраником Кочаряном заявил Чрезвычайный и полномочный посол Греции в Армении Христос Софианопулос.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления традиционных дружественных отношений между Арменией и Грецией, а также расширения связей на парламентском уровне и активного сотрудничества между аналогичными комиссиями. Собеседниками было упомянуто армяно-греческое военное сотрудничество, которое эффективно осуществляется с 1990-х годов. Андраник Кочарян заявил, что это сотрудничество базируется на прочном фундаменте. Программа военного сотрудничества Греции и Армении подтверждает прочные военные связи между двумя странами и включает в себя многочисленные мероприятия. Подчеркнута важность проведения совместных военных учений.

По словам председателя комиссии, Армения является ассоциированным членом Парламентской ассамблеи НАТО и перспективы армяно-греческого сотрудничества также важны на этой площадке. В этом контексте Андраник Кочарян заявил, что среди стран-членов НАТО наибольшее количество армянских офицеров получают образование в Греции, и рассказал об эффективности образовательной составляющей военного сотрудничества с Грецией.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Андраник Кочарян представил гостю ход переговоров по подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Посол, в свою очередь, подчеркнул, что правительство Греции приветствует усилия Армении по достижению мира и придает важность подписанию мирного соглашения. По словам Христоса Софианопулоса, Афины выступают за международное право, нерушимость границ и суверенитет государств.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с проведением запланированного на осень в Армении семинара ПА НАТО "Роуз-Рот".