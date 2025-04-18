Пятница, 18 Апреля 2025 11:07

АрмИнфо. В период 18 по 22 апреля температура воздуха в Армении постепенно повысится на 10-13 градусов. Об этом говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Как отмечают синоптики, с 18 по 19 апреля, и в ночь с 19 на 20 апреля в регионах страны прогнозируется погода без осадков. Днем 20 апреля, а также 21 и 22 апреля в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с., 21- 22 апреля ожидается усиление порывов ветров до 14-17 м/с.

В Ереване 18-19 апреля и днем 22 апреля ожидается погода без осадков. С 20 по 21 апреля и в ночь с 21 на 22 апреля ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в столице 18 апреля днем составит 17-19 градусов, вечером - 10-12 градусов, в ночь с 18 на 19 апреля - 4-6 градусов выше нуля.