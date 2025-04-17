Четверг, 17 Апреля 2025 20:52

АрмИнфо.Судья Конституционного суда Армении Ваге Григорян подал прошение об отставке.

<В соответствии с частью 1 статьи 147 Конституционного закона <О Регламенте Национального Собрания> судья Конституционного Суда Республики Армения Ваге Григорян 17 апреля 2025 года подал заявление об отставке>, - говорится в заявлении, подписанном вице-спикером Национального Собрания Республики Армения, исполняющим обязанности спикера Национального Собрания Рубеном Рубиняном.

Отметим, что 18 июня 2019 года Григорян был избран судьей КС в парламенте Армении (до этого работал адвокатом в Международном уголовном суде), а в декабре 2020 года - избран заместителем председателя КС. В конце января 202 года ПАСЕ избрала Ваге Григоряна судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).