Четверг, 17 Апреля 2025 20:30

АрмИнфо.Лидеры стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) примут 9 мая участие в торжествах в Москве, приуроченных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает ТАСС.

"Я с радостью и удовлетворением, как и вы, хочу сообщить, что все главы государств СНГ 9 мая будут присутствовать на торжествах в Москве", - отметил он.

В настоящее время участниками Содружества Независимых Государств, помимо России, являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Юридически членом СНГ также является Молдавия, однако в феврале она отказалась платить членские взносы и де-факто перестала входить в организацию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 марта в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет на торжествах, которые пройдут в Москве 9 мая. При этом 11 апреля пресс-секретарь Пашиняна - Назели Багдасарян опровергла информацию СМИ о том, что резидент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед ежегодным парадом на Красной площади в Москве 9 мая. <9 мая не запланирована встреча в трехстороннем формате - Пашинян-Путин-Алиев>, - заявила она.