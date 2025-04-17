Четверг, 17 Апреля 2025 19:33

АрмИнфо.Правительство Армении 17 апреля на заседании приняло решение о создании <Фонда общественно полезной медиасреды> правительства.

Как говорится в пояснении к документу, изучение информационных потоков в современный период показывает, что последняя также используется как новый вид оружия. Поэтому возникает проблема, как защитить граждан от дезинформации, языка вражды, внешнего влияния и навязывания ложных программ, принимая во внимание тот факт, что государство обязано обеспечить не только свободу слова, но и право потребителя на получение беспристрастной, точной и познавательной информации.

Отмечается, что создание Фонда <Общественно-полезная медиасреда> предусматривает предоставление вещателям, получившим лицензию на использование слота в публичном мультиплексе, за счет собранных в Фонде средств грантов, которые направляются на создание общественно-полезного контента (культурных, образовательных (в том числе познавательных и научных), детских, спортивных и иных аудиовизуальных программ и сериалов), а также на увеличение доли общественно-полезного контента в аудиовизуальных программах, транслируемых в публичных мультиплексах.

Как заявили авторы инициативы в лице министерства высокотехнологической промышленности, вещатели, работающие в общественном мультиплексе, находятся под контролем законодательства, регулирующего сектор аудиовизуальных медиа, к которому постоянно предъявляются многочисленные требования, ограничения, запреты и обязательства, не сопровождающиеся поощрением и поддержкой со стороны регулирующих органов. Другими словами, правила игры постоянно ухудшаются без соответствующей поддержки. Поэтому необходимость создания Фонда включает в себя последовательность поощрительных и перспективных шагов, целью которых является повышение веса и привлекательности Публичного мультиплекса, объема общественно полезного контента.

В Уставе Фонда указано, что его местонахождением является город Ереван, Норк, Г. Адрес: ул. Овсепяна, 95. Территория предоставлена Фонду ЗАО <Армянская телерадиовещательная сеть>, действующая в подчинении Министерства, на праве безвозмездного пользования.

Первое ассигнование Фонду планируется направить из резервного фонда Правительства Республики Армения, предусмотренного в государственном бюджете Республики Армения на 2025 год. О бюджете структуры, а также дальнейших источниках финансирования не сообщается.