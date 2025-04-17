Четверг, 17 Апреля 2025 18:34

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 частные дома 16-55 на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 9 на улице Агаяна, жилой дом 25 на улице Абовяна, жилой дом 62 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Каскад амалир” по адресу: Антараин 11/1, институт “Матенадаран” (односторонне), ООО “Ренко” на улице Айаса, медицинский центр “Нири” на улице Пароняна 21, адрес на улице Вардананца 5а, жилой дом 58 на улице Анрапетутяна, абоненты-жильцы жилых домов 10-16 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 улицы Арабкира 39, 47, частные дома 1-47 на 49-ой улице Арабкира,

административный округ Ачапняк Еревана:

10:00-16:00 улицы Аракелян, Егиазарян, Вштуни; жилые дома 25/2, 25/4, 25/6 на улице Г. Асратяна, жилой дом 179 на улице Башинджагяна;

административный округ Аван Еревана:

11:00-17:00 частично квартал ‘Туманян”, прилегающие частнные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

административный округ Эребуни Еревана:

10:00-16:00 частные дома 69-120 на улице Христофора и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 14-45 на улице Кузнецова, 2-ая улица Агюсагорцнери, улица Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 30, 32 на пр. Аршакуняца, жилой дом 6 на улице Лазо, частные дома на улице и переулке Лазо, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 70, 72 на улице Микаеляна, жилые дома 17, 19, 21, 23, 25, 27 на улице Раффи,

административный округ Нор Норк Еревана:

10:00-16:00 жилой дом 8/1 на улице Джухаи, ОАО “Мотор-3 Г” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5 на улице Молдовакан, ГНКО “Общежития”, ООО “Арав Усанох”; “Сил Хаус”, “Флеш” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Армавр ской области:

12:00-13:00 села Цахкунк и Циацан;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 улицы Восканян, Гапанцян, В. Петросян, Тамазян, Тиграна Меца, Микояна, Шинарарнер в городе Аштарак;

в Арарат ской области:

10:00 - 11:30 частично село Далар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00- 12։00 частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00 - 13։00 частично улица Касяна в городе Веди; частично село Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично улицы Касяна, Исаакяна, Араратян, Арцаха, Чаренца, Гнуни, А. Хачатряна, Шираза, Шаумяна, Севака, Нар-Доса, Маштоца, Камо, Армен Базоян, Марат Хачатрян, Сазаи Никогосян, Артак Барсегян, Арам Йоляна, Гетапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

в Вайоц Дзор ской области:

10:30 -12:30 частично село Гетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00 -16։00 села Малишка, Караглух; частично улицы Алавердяна, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави, Хоренаци, Гладзорян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Котайк ской области:

11:00-13։00 частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Ханджяна, Гая, Тегерашен, Андраника, Ереванян, ООО “Овакименк”, собственник “В. Саакян”;

11:00-16:30 частные дома в Джрвеже-Дзорахбюре, частично села Джрвеж, Дзорахбюр, Урчаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилой дом 5 в 6-ом микрорайоне города Абовян; частные дома села Джрвеж; частично село Дзорахбюр и абоненты (не являющиеся жильцами) на шоссе Арай;

в Гегаркуник ской области:

11:00-17:00 населенный пункт Вардадзор полностью;

10:30-13:00 территория у моста в кв’ Арцвакар” города Гавар;

14:00-16:00 “КСИ” в кв. ‘Арцвакар” города Гавар;

в Лорий ской области:

10։00-12։30 поселок “Аравславакан” полностью в селе Дарпас;

11:00-17:00 села Сараарт, Гогаран, Гегасар, Ширакамут, катнаджур;

11:00-14:30 квартал 4 улицы Грибоедов, квартал 5 улицы Туманян в городе Ташир;

15։00-16։30 квартал 7 улицы Шаумяна, адрес 6 на улице Эребуни в городе Ташир;

12։30-13։30 жилой дом 23 на улице Мясникяна, частично улица Абовяна в грооде Ванадзор;

14։20-16։00 жилой дом 40 на пр. Т. Меца и прилегающие обьекты в городе Ванадзор;

10:00-12:00 Гюмрийское шоссе, улицы Ачемяна, Мясникяна, Камо, площадь С. Аветисяна, частично 1-ый переулок Айгестана, частично 2-ой переулок Айгестана в городе Спитак; супермаркет “Даниелян”; улицы Торосян, Ширака, С. Аветисян, школа N1;

10:00-13:00 частично улицы Чаренца, Туманяна, Дуряна, Гукасяна в городе Степанаван;

12:00-14:00 улица Панрагорцнери, квартал “Арапня”, частично улица С. Аветисяна, квартал “Ташир”, ЗАО “Медицинский цнетр Спитака”, кварталы ‘Новегакан”, “Эстонакан’, Ереванское шоссе, кварталы “Совхозаин”, “Эстонакан’, “Кркорян”, “С. Аветисян”, больница в городе Спитак;

14:00-16:00 Ленинаканское шоссе, улицы Торосян, Ал. Манукяна, частично улица С. Аветисяна, Шаумяна, кварталы ‘Кентрон 1”, “Кентрон 2”, “Кентрон 3” в городе Спитак;

14:00-17:00 частично улицы Чаренца, Арутюнян, Туманян, Еритасардакан, Баграмян в городе Степанаван;

в Тавуш ской области:

10։00-11։00 село Кохб и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-11:00 улицы Васильев, Камо в городе Дилижан;

11:00-11:30 частично улицы Максима Горького, Камо в городе Дилижан;

11։30-12։30 село Кот и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Камо, гостиница “Лернаин Айастан” в городе Дилижан;

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджаняна, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал “Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Тавуш ской области:

1 1 : 00 -1 4 : 0 0 село Бениамин, северо-восточная территория села Азатан в Ахурянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.