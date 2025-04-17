Четверг, 17 Апреля 2025 18:22

АрмИнфо. В МИД Армении подытожили итоги трехсторонней встречи замминистров иностранных дел Армении, Азербайджана и Грузии в Тбилиси.

В МИД Армении напомнили, что в Тбилиси по инициативе министров иностранных дел Грузии, Армении и Азербайджана состоялась трехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел трех стран.

"В начале встречи заместители министров иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, Армении Ваан Костанян и Азербайджана Эльнур Мамедов поприветствовали первую трехстороннюю встречу стран Южного Кавказа, а также отметили, что эти страны обладают нереализованным потенциалом для сотрудничества на основе безоговорочного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Целью встречи было продвижение трехстороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, с целью содействия устойчивому росту и процветанию в регионе. Более того, сотрудничество в этих сферах могло бы способствовать решению общих проблем и, в конце концов, внести вклад в долгосрочную стабильность и быстрое развитие региона Южного Кавказа. Встреча стала открытым обменом мнениями и видениями по потенциальным сферам сотрудничества.

В конце участники отметили положительную и конструктивную атмосферу встречи, которая рассматривается как первый шаг к построению доверия и открытию пути к дальнейшему продвижению диалога на более высокий уровень", - сообщили в МИД Армении.