Четверг, 17 Апреля 2025 18:17

АрмИнфо. Кабмин Армении 17 апреля утвердил результаты выборов ректора Фонда <Национальный аграрный университет Армении>.

Как говорится в пояснении к документу, 19 марта 2025 года состоялся конкурс на замещение вакантной должности ректора Фонда <Национальный аграрный университет Армении>, в котором зарегистрировались четыре кандидата: Аревик Азизян, Грачья Закоян, Айк Казарян и Сона Царукян.

Конкурс проводился в соответствии с уставом Фонда <Национальный аграрный университет Армении> и порядком выборов ректора, утвержденным Советом попечителей. В заседании приняли участие 20 членов Попечительского совета.

Выборы ректора прошли в один тур, в результате которого тайным голосованием членов Попечительского совета (19 за, 0 против) на должность ректора Национального аграрного университета Армении сроком на 5 лет был избран кандидат экономических наук, доцент Грачья Самвелович Закоян.