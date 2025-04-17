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 Четверг, 17 Апреля 2025 18:01
Наира Бадалян

Кабмин Армении распределил выделяемые на поддержку политических партий деньги

Кабмин Армении распределил выделяемые на поддержку политических партий деньги

АрмИнфо. Политические партии Армении получат финансирование на 2025 год. Всего на поддержку партий  будет выделено 520 млн 733 тыс драмов (чуть более $1,3 млн.). Распределение средств для них было утверждено на заседании правительства 17 апреля.

Партия власти, "Гражданский договор", получит 268,3 млн драмов, блок "Айастан" (поддерживающий экс-президента Роберта Кочаряна, куда входят АРФ "Дашнакцутюн" и партия "Возрождающаяся Армения") - 163,2 млн., партия "Процветающая Армения" - 50,4 млн и партия "Республика" Арама Саркисяна - 38,7 млн (около $100 тыс).

Финансирование из бюджета получают политические силы, которые на последних парламентских выборах набрали более 2% голосов. Блок "Честь имею" (Республиканская партия Армении и партия "Отечество") не получает финансирования: хотя он и прошел в парламент, но не набрал 7%, положенных для политического блока (он прошел как третья по электорату сила, так как в парламенте их должно быть не меньше трех).

Напомним, по изменениям, принятым законе "О политических партиях" в декабре 2020 года, финансирование для партий было, во-первых, увеличено в 5 с лишним раз со 103 до 550 млн драмов, во-вторых, выровнена между партиями с крупным и небольшим электоратом (ранее последние получали символическую сумму в 3-4 миллиона драмов в год).

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