Четверг, 17 Апреля 2025 18:01

АрмИнфо. Политические партии Армении получат финансирование на 2025 год. Всего на поддержку партий будет выделено 520 млн 733 тыс драмов (чуть более $1,3 млн.). Распределение средств для них было утверждено на заседании правительства 17 апреля.

Партия власти, "Гражданский договор", получит 268,3 млн драмов, блок "Айастан" (поддерживающий экс-президента Роберта Кочаряна, куда входят АРФ "Дашнакцутюн" и партия "Возрождающаяся Армения") - 163,2 млн., партия "Процветающая Армения" - 50,4 млн и партия "Республика" Арама Саркисяна - 38,7 млн (около $100 тыс).

Финансирование из бюджета получают политические силы, которые на последних парламентских выборах набрали более 2% голосов. Блок "Честь имею" (Республиканская партия Армении и партия "Отечество") не получает финансирования: хотя он и прошел в парламент, но не набрал 7%, положенных для политического блока (он прошел как третья по электорату сила, так как в парламенте их должно быть не меньше трех).

Напомним, по изменениям, принятым законе "О политических партиях" в декабре 2020 года, финансирование для партий было, во-первых, увеличено в 5 с лишним раз со 103 до 550 млн драмов, во-вторых, выровнена между партиями с крупным и небольшим электоратом (ранее последние получали символическую сумму в 3-4 миллиона драмов в год).