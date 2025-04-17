Четверг, 17 Апреля 2025 17:55

АрмИнфо. В Москве вновь выразили готовность содействовать Армении и Азербайджану в нормализации отношений. Соответствующую позицию выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 апреля в ходе еженедельного брифинга, касаясь процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.

По ее словам, комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне между лидерами России, Армении и Азербайджана от 2020-2022 годов полностью сохраняет свою актуальность, о чем российская сторона напоминает регулярно.

"Скорейшее возобновление полноценного взаимодействия в трехстороннем формате, конечно же, способствовало бы установлению прочного мира и благополучия на Южном Кавказе. Мы готовы оказывать содействие азербайджанским и армянским партнерам на всех ключевых направлениях примирения двух стран. У нас есть прекрасные наработки по разблокированию транспортных и экономических связей между двумя странами, в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России", - напомнила Захарова.

Она заявила и о готовности содействовать как в вопросе делимитации границы, так и в разрешении неразрешенных гуманитарных вопросов. "Ничего нового не скажу. Всегда рабы помочь нашим армянским и азербайджанским друзьям продвинуть нормализацию отношений", - отметила представитель МИД России.

На просьбу выразить позицию российской стороны по части упразднения Минской группы ОБСЕ, наделенной мандатом урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Захарова напомнила, что с прекращением французским и американским сопредседателями контактов с российским коллегой в феврале 2022 года, а также в связи с признанием Арменией Нагорного Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана по итогам саммита в Праге в октябре 2022 года, а также кардинального изменения ситуации на земле, формат утратил свою актуальность.

По ее словам, все структуру минской конференции, действующие в рамках этого формата, подлежат роспуску. "Мы считаем оптимальным путем для принятия соответствующего решения - это совместное предложение Баку и Еревана к ОБСЕ о ликвидации указанных институтов. Со своей стороны намерены и впредь оказывать партнерам содействие в преодолении оставшихся препятствий и выхода на подписание мирного договора", - добавила она. В заключение Захарова заявила готовности Москвы предоставить площадку для переговоров Еревану и Баку.