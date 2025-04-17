Четверг, 17 Апреля 2025 17:28

АрмИнфо. Март и апрель в рамках инициативы «Сила одного драма» посвящены нашим героям — тем, кто не пожалел ни жизни, ни здоровья ради защиты Родины, а также их семьям.

За предыдущий месяц в рамках акции «Сила одного драма» было собрано 5․237․825 драмов, которые были направлены Центру психического здоровья «Город реабилитации Героев». Цель центра — обеспечить психологическую и социальную реабилитацию участников войны и членов их семей.

Апрельским бенефициаром вновь становится благотворительный фонд «4090», который после Апрельской войны занимается социально-образовательными вопросами наших ребят, прошедших через боевые действия.

«Сотрудничество с фондом «4090» имеет уже многолетнюю историю. Отмечу, что фонд всегда представляет программы, оказывающие непосредственное и заметное влияние на качество жизни ребят. Совместно мы уже реализовали несколько социальных и образовательных проектов, и эта инициатива — очередной шаг в рамках этого сотрудничества и доказательство его устойчивости», — отметила Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям и корпоративной социальной ответственности Idram и IDBank.

«Для нас большая честь в третий раз стать бенефициаром инициативы «Сила одного драма». Это не просто финансовая поддержка, это доверие к нашей работе, нашим целям и к тем молодым людям, которые с помощью образования стремятся преодолеть последствия войны и изменить свою жизнь. Благодаря таким партнёрам, как Idram и IDBank, мы можем реально влиять на жизнь студентов, которые уверенно идут по пути получения образования, ощущая за спиной поддержку тысяч людей», — сказала Ирина Пахлеванян, исполнительный директор фонда «4090».

Чтобы присоединиться к добрым делам инициативы «Сила одного драма», просто совершайте все свои платежи через приложение Idram&IDBank, онлайн-платформы IDBanking.am и banking.idram.am, а также через терминалы Idram и IDBank. За каждую вашу оплату компании направят 1 драм на важные программы.