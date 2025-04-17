Четверг, 17 Апреля 2025 17:07

АрмИнфо. Цифровая идентичность и аутентификация, быстрые и безопасные цифровые транзакции в современном технологичном мире — как в государственном, так и в частном секторах: imID устанавливает новый стандарт цифровой идентичности в Армении.

15 апреля состоялось официальное открытие офиса компании imID — поставщика доверенных услуг — и презентация проекта. На мероприятии присутствовали представители правительства Армении, государственных и международных структур, а также партнерских организаций.

В эпоху технологического прогресса цифровая трансформация стала приоритетом номер один, и Армения не остается в стороне. Имея стратегию цифровизации, страна активно работает над защитой персональных данных и реализацией надежных и быстрых процессов в цифровом пространстве при участии поставщиков доверенных услуг (Trust Service Providers).

С этой целью в 2024 году 10 армянских банков и 3 телекоммуникационные компании объединились и основали imID. В состав Учредительного совета входит также IDBank.

По словам председателя Правления IDBank Мгера Абраамяна, imID предоставит гражданам Армении качественные, безопасные и доступные услуги в условиях цифрового мира. «С точки зрения бизнеса imID также играет важную роль — он будет способствовать более быстрым и безопасным деловым отношениям, снижая издержки и повышая эффективность бизнеса», — отметил Мгер Абраамян.

По словам Сергея Аракеляна, директора по цифровому банкингу IDBank и члена Совета попечителей imID, тенденция цифровизации заметна во всем мире. «Мы надеемся, что Армения также не останется позади в развитии цифровой экономики, используя технологические возможности, которые компания imID планирует внедрить в ближайшем будущем», — сказал Сергей Аракелян.

Компания imID была основана в 2024 году 10 банками и 3 телеком-компаниями Армении. imID предоставляет безопасные и надежные решения в сфере электронной идентификации для физических лиц, бизнеса и государственных структур. Пользователи могут проходить электронную регистрацию, входить в системы с помощью imID, подтверждать транзакции и подписывать любые цифровые документы онлайн — без необходимости личного присутствия.

Все операции, включая подтверждение личности и подписание документов, защищены мощными механизмами шифрования и операционной безопасности.

Как поставщик доверенных услуг, imID формирует новую культуру и стандарты инновационных и безопасных решений в области цифровой идентификации.

Миссия imID — предоставить людям надежный и эффективный инструмент цифровой идентификации, обеспечивая безопасное и бесперебойное взаимодействие с цифровым миром.

Компания стремится стать надежным, инновационным поставщиком услуг цифровой идентификации, соответствующим международным стандартам и предоставляющим каждому гражданину и бизнесу возможность уверенно действовать в эпоху цифровых технологий.