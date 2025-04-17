Четверг, 17 Апреля 2025 15:09

АрмИнфо. Британский журнал Global Banking & Finance Review назвал Ардшинбанк лучшим в Армении по итогам 2025 года сразу в четырех категориях:

«Лучший корпоративный банк»

«Лучший банк в сфере корпоративной и социальной ответственности (КСО)»

«Лучший прайвит банк»

«Лучший розничный банк»

Премия Global Banking & Finance Awards ежегодно вручается финансовым организациям по всему миру за исключительные достижения. Победителей определяет экспертное жюри, оценивающее участников по таким критериям, как доля на рынке, инновации, качество обслуживания, репутация и устойчивость развития.

Председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян поблагодарил издание за высокую оценку:

«Все задачи, которые мы поставили перед собой, были успешно реализованы. Признание сразу в четырех номинациях подтверждает эффективность нашей стратегии и командной работы. Особенно значимо, что мы в пятый раз получили награду как лучший прайвит банк, а также в третий раз — как лучший розничный банк. Это говорит о доверии наших клиентов и партнеров.

В корпоративном сегменте мы традиционно делаем акцент на расширение продуктовой линейки, повышение качества сервиса и цифровую трансформацию. Отдельно отмечу награду за достижения в области КСО — она подчеркивает нашу приверженность принципам устойчивого развития и ответственности перед обществом».

Главный редактор Global Banking & Finance Review Ванда Рич отметила, что в процессе отбора учитываются не только финансовые показатели, но и способность банка устанавливать прочные отношения с клиентами и обеспечивать высокий уровень удовлетворенности.

Премия Global Banking & Finance Awards учреждена в 2011 году. Она охватывает различные сферы финансового сектора, включая банковское дело, корпоративные и исламские финансы, управление активами и инвестициями, налоги и аудит, слияния и поглощения.

Ардшинбанк является ведущим банком Армении, предлагающим диверсифицированные универсальные банковские услуги, включая розничные и корпоративные банковские услуги, инвестиционно-банковские услуги, а также решения в области прайвит банкинга и управления активами. У Банка около 390 000 клиентов, которых обслуживают более 1900 сотрудников, а также обширная сеть с 65 филиалами, поддерживаемая комплексной платформой мобильного и онлайн-банкинга.

Ардшинбанк является единственной компанией в Армении, которой присвоены рейтинги трех международных рейтинговых агентств, с рейтингом на уровне суверена: S&P Global Ratings (BB- (Стабильный)), Moody's (Ba3 (Стабильный)) и Fitch (BB) - (Стабильный)), все рейтинги на уровне суверена.