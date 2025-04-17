Четверг, 17 Апреля 2025 14:54

АрмИнфо. Арутюн Гулян освобожден от занимаемой должности заместителя губернатора Арагацотнской области Армении.

Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт правительства РА, подписал премьер Никол Пашинян 16 апреля.

На должность замглавы региона Гулян был назначен 17 июля 2020 года.