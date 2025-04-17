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АрмИнфо. Арутюн Гулян освобожден от занимаемой должности заместителя губернатора Арагацотнской области Армении.
Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт правительства РА, подписал премьер Никол Пашинян 16 апреля.
На должность замглавы региона Гулян был назначен 17 июля 2020 года.
|Любая попытка продолжить Карабахское движение губительна для Армении - Пашинян
|Григорян и Леувен на встрече в Брюсселе обсудили перспективы сотрудничества Армения-НАТО
|ЮНЕСКО учредила премию за значительный вклад в образование женщин и девочек
|Депутаты Европарламента поддержали Совета по защите прав арцахцев
|В Тбилиси представили детали встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств Грузии, Армении и Азербайджана
|Определена дата проведения 22-ого кинофестиваля "Золотой абрикос"
|Ардшинбанк признан лучшим банком Армении сразу в четырех номинациях по версии Global Banking & Finance Review
|Замгубернатора Арагацотна покинул свою должность
|Французский депутат провел встречу с президентом Арцаха
|Экс-глава МИД Армении: Пустая риторика действующей власти и демонстрация храбрости - признаки страха и осознания грядущего часа расплаты
|Противопоставление властями <Арцаха и армян> - поведение преднамеренное, направленное на подрыв национального единства - Давид Ананян
|Ваагн Тевосян освобожден от должности члена Совета Общественного вещателя
|Исламисты разрушили армянскую церковь в Судане
|Комитет по сохранению Арцаха Пашиняну: Отвергая Карабахское движение, вы отвергаете нашу единую общеармянскую борьбу
|Выручка с концерта "Симфонический рок во имя здоровья детей" будет направлена на лечение детей с серьезными заболеваниями
|Турция может сыграть конструктивную роль в сближении Армении и Азербайджана, считает Мирзоян
|Дело экс-мэра Еревана Гагика Бегларяна направлено в суд
|Ушли из жизни заслуженный архитектор Армении Артак Гулян и директор дендропарка Виталий Леонович
|Результаты аттестации военнослужащих ВС Армении не могут не вызывать тревогу - депутат
|Басист рок-группы System of a Down пожелал смерти Николу Пашиняну за попытки предать забвению факт Геноцида армян
|Делегация Туркменистана приняла участие в третьей министерской встрече Стратегического диалога ЦА–ССАГЗ
|КС РА признал соответствующими требованиям Конституции положения закона "О конфискации имущества незаконного происхождения"
|Заместители глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и Грузии проведут переговоры в Тбилиси
|Гагик Суренян: с 17 апреля дни станут теплее
|Конверс Банк приступил к первичному размещению очередных долларовых облигаций в объеме $10 млн
|Совет попечителей Лос-Анджелеса одобрил предложение о признании 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян
|Ереван готов разблокировать коммуникации, не дожидаясь подписания мирного соглашения - Арарат Мирзоян
|На ереванском железнодорожном вокзале открылась Фотовыставка "Первозданная Россия"
|Мирозян заверил: правительство Пашиняна сделало все, чтобы каким-то образом решить вопросы прав и безопасности армян НКР
|Пашинян: Полиция является одним из важнейших столпов государства, и отношение к ней всегда было соответствующим
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Грузии заявил о необходимости установления прочного мира на Южном Кавказе
|Депутаты НС обсудили с экспертами GRETA ситуацию с трафикингом людей
|Оплата услуг нотариусов должна осуществляться исключительно в безналичной форме - министр
|Секретарь Совбеза Армении и спецсоветник фон дер Ляйен обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе
|Одной из школ Минска присвоено имя маршала Баграмяна
|Вице-премьер: ведутся исследования на предмет выявления возможных рисков при разливах рек на севере Армении
|Хиппер: ЕС призывает Баку и Ереван подписать мирное соглашение
|АНК: этот парень из политика превратился в обезьяну
|Вардан Гукасян не будет экстрагирован в Армению - заявление партии
|Главы МИД Армении и Словении выступили за установление мира на Южном Кавказе
|Глава МОНКС Армении поздравила представителей киноиндустрии с Днем армянского кино
|Словения поддержала окончательное предложение по помощи Армении в рамках Европейского фонда мира - Таня Файон
|Мамиджанян: Пашинян хочет войти в историю, как основатель Четвертой республики, но он уже вошел в историю как предатель
|Карабахское движение в Армении не будет продолжено: Пашинян ответил 3-му президенту
|Глава МИД Словении посетила мемориальный комплекс "Цицернакаберд"
|Оппозиционер: премьер-министр РА готов пойти на любые уступки Азербайджану, чтобы сохранить свою власть
|IDBank присоединился к Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы (BACEE): Официальное соглашение о членстве подписано в Будапеште
|После длительного перерыва вновь открылась постоянная экспозиция Национальной галереи Армении
|Армен Григорян принял участие в дискуссии "Перекресток мира", организованной Rasmussen Global Group в Брюсселе
|В новой Конституции страны не должно быть ссылки на Декларацию о независимости, убежден Пашинян
|Пашинян о выборах в Гюмри: работа правительства предусматривает и взаимодействие с местными органами самоуправления
|Пашинян ответил на обеспокоенность Баку по поводу роспуска МГ ОБСЕ и преамбулы Конституции Армении
|В Ереване 18-19 апреля пройдут Дни культуры Республики Казахстан в Республике Армения
|Замглавы Минюста Армении обсудил с представителями СЕ процесс конституционных реформ
|МВД РА намерено провести новый тендер по выбору поставщика камер видеонаблюдения - министр
|Никол Пашинян посетил административный комплекс недавно построенного Центра патрульной службы и оперативного управления МВД
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|В ближайшее время правительство Армении утвердит новую стратегию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - министр
|Глава МВД Армении: Зафиксирован рост общественного доверия к работе полиции
|Читать больше
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