АрмИнфо.Один из важнейших результатов деятельности АНК – успешный процесс интеграции этносов в единый народ
В этом году 1 марта исполняется 30 лет со дня подписания Указа Главы государства об образовании Ассамблеи народа Казахстана. За три десятка лет своей истории ассамблея трансформировалась из консультативно-совещательного органа в конституционный институт с правом парламентского представительства.
Ассамблея стала стержнем казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Она достойно исполняет миссию, возложенную на нее при создании, и подтверждает на деле свое значение как одного из основополагающих факторов межэтнической стабильности в обществе, который позволил нашей стране спокойно, последовательно и успешно осуществить социально-экономические и политические преобразования – создать сегодняшний независимый Казахстан.
Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» отметил: «Благодаря прочному единству мы укрепили свою Независимость и создали условия для улучшения благосостояния народа. Это время стало периодом созидания и прогресса, мира и согласия».
Все прошедшие годы политика по укреплению общественного согласия и общенационального единства носила инклюзивный характер и охватывала все сферы жизни общества. При этом первым и безусловным результатом деятельности АНК является успешный процесс интеграции этносов в единый народ Казахстана.
Политика мира и согласия доказала, что единство народа – мощный фактор формирования, укрепления и развития государственности. Если в начале своего пути ассамблея была призвана представлять интересы этносов страны, то сегодня она продолжает работу по дальнейшей интеграции всех казахстанских этносов в единый народ на основе принципа гражданства, общности целей и задач, а также общих объединяющих ценностей. Успех в гармонизации межэтнических отношений в соответствии с преамбулой нашей Конституции – «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле» – это в немалой степени заслуга деятельности АНК.
В целом в Казахстане в реализацию политики мира и согласия, кроме Ассамблеи народа Казахстана, вовлечены все центральные государственные, местные исполнительные органы и неправительственные объединения. За прошедшие годы в республике были созданы законодательные, государственно-управленческие, общественные и другие институциональные механизмы укрепления общественного согласия и общенационального единства.
Эта сложная эволюция нашла свое отражение в Доктрине национального единства, Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана и других документах, которые неоднократно обновлялись в процессе развития казахстанского общества.
Условно можно выделить пять основных этапов формирования и развития казахстанской модели межэтнического согласия и единства.
Первый этап (с 1989 по 1995 год) характеризуется началом создания этнокультурных объединений вплоть до законодательного и институционального оформления казахстанской модели в рамках принятия Конституции 1995 года и создания Ассамблеи народа Казахстана.
На втором этапе (с 1995 по 2002 год) были определены основные параметры казахстанской идентичности на основе гармоничного сочетания принципа гражданства и ценностей сохранения традиций, языков и культуры казахстанских этносов. На основе реализации Концепции «Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана» (1993 год) и Концепции формирования государственной идентичности РК (1996 год) обеспечена консолидация казахстанского общества вокруг государствообразующего казахского народа – носителя суверенитета, государственности на исконной казахской земле и исторической ответственности за судьбу страны.
В обществе достигнут принципиальный гражданско-политический консенсус в отношении отказа от политизации этнических и конфессиональных отношений.
Третий этап (с 2002 по 2007 год) основывался на целенаправленной политике по формированию казахстанской модели межэтнических отношений. Был разработан и принят ряд программных документов – Стратегия Ассамблеи народа Казахстана до 2011 года, Государственная программа развития и функционирования языков на 1998–2000 годы, Программа совершенствования казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия на 2006–2008 годы.
Четвертый этап (с 2007 по 2019 год) характеризовался интеграцией казахстанского общества, переходом государственной этнополитики к политике укрепления национального единства народа Казахстана. На этом этапе в 2007 году происходит смена названия с «Ассамблея народов» на «Ассамблея народа», отразившая коренные перемены, которые произошли в этническом ландшафте страны.
В 2010 году была принята Доктрина национального единства, которая определила стратегическим приоритетом достижение национального единства, основанного на признании общей для всех граждан системы ценностей и принципов: «Одна страна – одна судьба», «Разное происхождение – равные возможности», «Развитие национального духа».
С 2020 года начался пятый этап. Этот период характеризуется институциональным и аналитическим укреплением сферы реализации государственной политики в межэтнической сфере, а также широким развитием общественных структур АНК.
В Министерстве информации и общественного развития были созданы Комитет по развитию межэтнических отношений и Институт прикладных этнополитических исследований, в ведение министерства было передано РГУ «Қоғамдық келісім». Была утверждена новая Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022–2026 годы, нацеленная на организацию системной работы по реализации в обществе принципов государственной политики в сферах интеграции этносов, развития казахстанской идентичности и общенационального единства, обеспечения мира и согласия в обществе. Многочисленные и разнообразные общественные структуры АНК обеспечивают эффективную коммуникацию с выходом на широкие социальные и информационные площадки.
Сегодня ассамблея объединяет всех, для кого вопросы общественного согласия имеют ценностное значение. В их числе более тысячи этнокультурных объединений, институты АНК и целый ряд общественных структур и проектов – свыше полутора тысяч советов матерей, более тысячи ақсақалдар кеңесі, Республиканское общественное объединение «Ассамблея жастары», центры «Жомарт жан», куда входят меценаты, благотворители, волонтеры, активно содействующие развитию благотворительности в стране, советы медиации АНК, Клуб молодых ученых, научно-экспертный совет АНК, порядка двух десятков научно-экспертных групп АНК, работающих в вузах и НИИ, Ассоциация кафедр, Ассоциация творческих коллективов, 34 дома дружбы, действующих во всех регионах страны.
Укрепление общественного согласия и общенационального единства является одним из условий масштабных преобразований в социально-экономической и общественно-политической сфере страны, осуществляемых Президентом Казахстана
Касым-Жомартом Токаевым. Все они неразрывно связаны одной сквозной идеей – строительства Справедливого Казахстана. Продвижение и воплощение идеологии справедливости как триггера и катализатора масштабных преобразований является архиважной задачей всех общественных сил страны, включая ассамблею.
На Национальном курултае Президент страны Касым-Жомарт Токаев исчерпывающе раскрыл суть гражданской идентичности, определив ее через призму новой общественной этики, базой для которой становятся такие ценности, как единство и стабильность, справедливость и солидарность, закон и порядок, доверие и ответственность.
Примечательно, что именно такая трактовка гражданской идентичности выводится на первый план масштабной программой политических реформ, запущенных Президентом. Это подчеркивает глубокое убеждение Главы государства в том, что между укреплением единства и согласия в нашей стране и успехом проводимых преобразований есть прямая связь. И с этим невозможно не согласиться.
Проведенные в Казахстане в короткие сроки масштабные политические преобразования не имеют аналогов. Новая политическая система страны полностью переформатирована в сторону открытости и эффективности. Она ориентирована на запросы общества и граждан, открыла новые возможности для расширения их прямого участия в управлении страной.
Президент Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем интервью газете «Ana tili» отметил: «Реформы, реализуемые в течение последних пяти лет, – это продуманная стратегия, исходящая из запросов граждан и долгосрочных интересов страны. Базовые политические реформы уже проведены. Они активно обсуждались в обществе и в конечном итоге были поддержаны большинством граждан. Результат этих реформ – открытость и эффективность ключевых политических институтов, усиление системы сдержек и противовесов между ветвями власти и, главное, расширение и активизация участия граждан в политической жизни».
На новом этапе развития происходит переход от реформирования политических институтов и государственного управления к реформированию самого общества, системы общественных ценностей и общественного сознания в целом. В данном контексте важно, что представители всех казахстанских этносов, этнокультурные объединения, ассамблея стали активными участниками этих глубоких, исторически важных перемен.
Реформы коснулись и самой Ассамблеи народа Казахстана, которая обрела новый инструмент парламентского представительства. Отныне пять депутатов Сената Парламента РК, назначаемые Главой государства по предложению АНК, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять ассамблею как совокупность интересов этносов.
В Парламенте создано новое депутатское объединение «Бір ел – бір мүдде», занимающееся вопросами укрепления национального единства и общественного согласия. Его отличие в том, что группа является межпалатной, а не функционирующей только в Мажилисе, как это было ранее. В состав депутатской группы «Бір ел – бір мүдде» вошли 30 парламентариев: 10 – от Сената и 20 – от Мажилиса.
Участие депутатов ассамблеи в законотворческой деятельности помогает укреплению межэтнического и межконфессионального согласия, толерантности, недопущению политизации этнического фактора, проявлений экстремизма и радикализма в обществе, способствует формированию казахстанского патриотизма и идентичности путем консолидации этносов Казахстана на основе гражданской и духовно-культурной общности во главе с культурой и языком казахского народа.
Члены Ассамблеи народа Казахстана активно работают и в составе Национального курултая.
В реализации реформ активную роль играют советы матерей, ақсақалдар кеңесі, «Ассамблея жастары», этнокультурные объединения, все члены АНК.
В рамках продвижения новой общественной этики и приоритета «Единство и Солидарность» особый акцент сделан на благотворительной деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Во всех регионах созданы центры «Жомарт жан», координирующие работу структур АНК в сфере благотворительности. Они оказывают помощь там, где это больше всего нужно.
Так, например, была проведена масштабная работа АНК по оказанию помощи и поддержки пострадавшим от паводков регионам. В рамках общереспубликанского проекта АНК «Жүректен – жүрекке» во всех домах дружбы были созданы штабы АНК, волонтерские центры, пункты приема гуманитарной помощи.
В пострадавшие регионы направлено более 1 700 тонн продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости, привлекались транспорт и специальная техника. Объем оказанной гуманитарной помощи составил более 805 млн тенге, в гуманитарных акциях и восстановительных работах были задействованы свыше 12 тыс. волонтеров АНК.
На средства меценатов и членов АНК приобретено и передано в собственность семей из пострадавших от паводков регионов вторичное жилье на сумму около 90 млн тенге. Вся дружная семья ассамблеи включилась в помощь пострадавшим от стихии соотечественникам.
Это лишь один из множества примеров, как сегодня на практике работает принцип единства и солидарности всех казахстанцев.
Новая концепция работы ассамблеи нацелена на самое активное участие этносов и их общественных объединений в процессах интеграции и формирования гражданской политической нации в нашей стране. Основная задача сегодня – выйти на новый уровень межэтнического взаимодействия, основу которого должны составлять гражданские интересы общества.
Глава государства подчеркнул, что ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства. Исторически важным результатом программы политических реформ стало формирование новой платформы интеграции всех этносов в единую нацию на принципах гражданства.
Народ Казахстана сегодня живет в совершенно новой политической реальности. Кардинальная реформа политической системы, новые общественные отношения, новая идеологическая платформа и новая общественная этика уже сформировали и новую общественную среду.
Отмечены такие важные маркеры формирования Справедливого Казахстана, как уровень правовой культуры граждан, новые модели поведения и новые ценности, обновление политической и общественной жизни, менталитета и культурного кода нации. Безусловно, эти процессы требуют от каждого из нас сознательных и настойчивых усилий. Особенно важно в рамках диалога государства и общества быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки.
Миссия ассамблеи – строить вместе со всей страной гармоничное, справедливое, стабильное общество. Ассамблея народа Казахстана в полной мере осознает эту высокую миссию и сосредоточена на решении этой ключевой задачи.
Глубоко символично, что старт празднования юбилейного года 30-летия Ассамблеи народа Казахстана будет дан 1 марта – в День благодарности и день рождения АНК. Первый день весны казахстанцы уже по традиции встречают замечательным словом «рахмет». Нам есть чем гордиться, за что благодарить друг друга и что беречь как самое дорогое сокровище.
В этот день планируется проведение широкого круга мероприятий, различных акций, фестивалей, выставок, концертов и так далее. Но уже с января в научных организациях и высших учебных заведениях проходит цикл мероприятий, на которых ученые и представители общественности на экспертном уровне обсуждают роль и опыт Ассамблеи народа Казахстана, перспективы политики единства и солидарности в стране.
Центральным юбилейным мероприятием станет, безусловно, сессия Ассамблеи народа Казахстана, которая пройдет традиционно в апреле. Накануне в рамках заседания совета ассамблеи будут подведены итоги работы АНК, всех ее структур и проектов.
В общем, в Плане мероприятий общественных структур АНК и республиканских этнокультурных объединений по 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, а также в Календаре культурных событий АНК на этот год значится свыше 400 различных мероприятий – республиканских и региональных форумов, этнокультурных фестивалей, крупных спортивных мероприятий и турниров, спектаклей, театральных постановок, творческих вечеров, экспедиций, молодежных и детских лагерей и многое другое.
Можно с уверенностью сказать, что эти разноформатные и содержательные мероприятия задействуют весь творческий и интеллектуальный потенциал институтов и структур АНК, средств массовой информации, широких слоев общественности, сумеют вовлечь каждого казахстанца в продвижение ключевой национальной ценности «Единство и Солидарность».
Юбилей Ассамблеи народа Казахстана позволит каждому глубже проникнуть в историю трех десятилетий уникального института политики межэтнического согласия и общенационального единства, увидеть себя в активной сопричастности к его формированию и пониманию процессов становления и развития, раскрытия неисчерпаемого потенциала в укреплении дружбы, национального единства и общественного согласия.