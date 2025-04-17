Четверг, 17 Апреля 2025 13:29

АрмИнфо.Один из важнейших результатов деятельности АНК – успешный процесс интеграции этносов в единый народ

В этом году 1 марта исполняется 30 лет со дня подписания Указа Главы государства об образовании Ассамблеи народа Казахстана. За три десятка лет своей истории ассамблея трансформировалась из консультативно-совещательного органа в конституционный институт с правом парламентского представительства.

Ассамблея стала стержнем казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Она достойно исполняет миссию, возложенную на нее при создании, и подтверж­дает на деле свое значение как одного из основополагающих факторов межэтнической стабильности в обществе, который позволил нашей стране спокойно, последовательно и успешно осуществить социально-экономические и политические преобразования – создать сегодняшний независимый Казахстан.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» отметил: «Благодаря прочному единству мы укрепили свою Независимость и создали условия для улучшения благосостояния народа. Это время стало периодом созидания и прогресса, мира и согласия».

Все прошедшие годы политика по укреплению общественного согласия и общенационального единства носила инклюзивный характер и охватывала все сферы жизни общества. При этом первым и безусловным результатом деятельности АНК является успешный процесс интеграции этносов в единый народ Казахстана.

Политика мира и согласия доказала, что единство народа – мощный фактор формирования, укрепления и развития государственности. Если в начале своего пути ассамблея была призвана представлять интересы этносов страны, то сегодня она продолжает работу по дальнейшей интеграции всех казахстанских этносов в единый народ на основе принципа гражданства, общности целей и задач, а также общих объединяющих ценностей. Успех в гармонизации межэтничес­ких отношений в соответствии с преамбулой нашей Конституции – «Мы, народ Казахстана, объединенный общей историчес­кой судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле» – это в немалой степени заслуга деятельности АНК.

В целом в Казахстане в реализацию политики мира и согласия, кроме Ассамблеи народа Казах­стана, вовлечены все центральные государственные, местные исполнительные органы и неправительственные объеди­нения. За прошедшие годы в республике были созданы законодательные, государственно-управленческие, общественные и другие институциональные механизмы укреп­ления общест­венного согласия и общенационального единства.

Эта сложная эволюция нашла свое отражение в Доктрине нацио­нального единства, Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана и других документах, которые неоднократно обновлялись в процессе развития казахстанского общества.

Условно можно выделить пять основных этапов формирования и развития казахстанской модели межэтнического согласия и единства.

Первый этап (с 1989 по 1995 год) характеризуется началом создания этнокультурных объединений вплоть до законодательного и институционального оформ­ления казахстанской модели в рамках принятия Конституции 1995 года и создания Ассамблеи народа Казахстана.

На втором этапе (с 1995 по 2002 год) были определены основные параметры казахстанской идентичности на основе гармоничного сочетания принципа гражданства и ценностей сохранения традиций, языков и культуры казахстанских этносов. На основе реализации Концепции «Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана» (1993 год) и Концепции формирования государственной идентичности РК (1996 год) обеспечена консолидация казахстанского общества вокруг государствообразующего казахского народа – носителя суверенитета, государственности на исконной казахской земле и исторической ответственности за судьбу страны.

В обществе достигнут принципиальный гражданско-политичес­кий консенсус в отношении отказа от политизации этнических и конфессиональных отношений.

Третий этап (с 2002 по 2007 год) основывался на целенаправленной политике по формированию казахстанской модели меж­этнических отношений. Был разработан и принят ряд прог­раммных докумен­тов – Стратегия Ассамблеи народа Казахстана до 2011 года, Государственная прог­рамма развития и функцио­нирования языков на 1998–2000 годы, Программа совершенствования казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия на 2006–2008 годы.

Четвертый этап (с 2007 по 2019 год) характеризовался интеграцией казахстанского общест­ва, переходом государственной этнополитики к политике укреп­ления национального единства народа Казахстана. На этом этапе в 2007 году происходит смена названия с «Ассамблея народов» на «Ассамблея народа», отразившая коренные перемены, которые произошли в этническом ландшафте страны.

В 2010 году была принята Док­трина национального единства, которая определила стратегичес­ким приоритетом достижение национального единства, основанного на признании общей для всех граждан системы ценностей и принципов: «Одна страна – одна судьба», «Разное происхож­дение – равные возможности», «Развитие национального духа».

С 2020 года начался пятый этап. Этот период характеризуется институциональным и аналитическим укреплением сферы реализации государственной политики в межэтнической сфере, а также широким развитием общественных структур АНК.

В Министерстве информации и общественного развития были созданы Комитет по развитию межэтнических отношений и Институт прикладных этнополитических исследований, в ведение министерства было передано РГУ «Қоғамдық келісім». Была утверждена новая Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022–2026 годы, нацеленная на организацию системной работы по реализации в обществе принципов государственной политики в сферах интеграции этносов, развития казахстанской идентичности и общенационального единства, обеспечения мира и согласия в обществе. Многочисленные и разнообразные общественные структуры АНК обеспечивают эффективную коммуникацию с выходом на широкие социальные и информационные площадки.

Сегодня ассамблея объединяет всех, для кого вопросы общественного согласия имеют ценностное значение. В их чис­ле более тысячи этнокультурных объединений, институты АНК и целый ряд общественных структур и проектов – свыше полутора тысяч советов матерей, более тысячи ақсақалдар кеңесі, Республиканское общественное объединение «Ассамблея жас­тары», центры «Жомарт жан», куда входят меценаты, благотворители, волонтеры, активно содействующие развитию благотворительности в стране, советы медиации АНК, Клуб молодых ученых, научно-экспертный совет АНК, порядка двух десятков научно-экспертных групп АНК, работающих в вузах и НИИ, Ассоциация кафедр, Ассоциация творческих коллективов, 34 дома дружбы, действующих во всех регионах страны.

Укрепление общественного согласия и общенационального единства является одним из условий масштабных преобразований в социально-экономической и общественно-политической сфере страны, осуществляемых Президентом Казахстана

Касым-Жомартом Токаевым. Все они неразрывно связаны одной сквозной идеей – строительства Справедливого Казахстана. Продвижение и воплощение идеологии справедливости как триггера и катализатора масштабных преобразований является архиважной задачей всех общественных сил страны, включая ассамблею.

На Национальном курултае Президент страны Касым-Жомарт Токаев исчерпывающе раскрыл суть гражданской идентичности, определив ее через призму новой общественной этики, базой для которой становятся такие ценнос­ти, как единство и стабильность, справедливость и солидарность, закон и порядок, доверие и ответственность.

Примечательно, что именно такая трактовка гражданской идентичности выводится на первый план масштабной программой политических реформ, запущенных Президентом. Это подчеркивает глубокое убеждение Главы государства в том, что между укреплением единства и согласия в нашей стране и успехом проводимых преобразований есть прямая связь. И с этим невозможно не согласиться.

Проведенные в Казахстане в короткие сроки масштабные политические преобразования не имеют аналогов. Новая политическая система страны полностью переформатирована в сторону открытости и эффективности. Она ориентирована на запросы общества и граждан, открыла новые возможности для расширения их прямого участия в управлении страной.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем интервью газете «Ana tili» отметил: «Реформы, реализуемые в течение последних пяти лет, – это продуманная стратегия, исходящая из запросов граждан и долгосрочных интересов страны. Базовые политические реформы уже проведены. Они активно обсуждались в обществе и в конечном итоге были поддержаны большинством граждан. Результат этих реформ – открытость и эффективность ключевых политических институтов, усиление системы сдержек и противовесов между ветвями власти и, главное, расширение и активизация учас­тия граждан в политической жизни».

На новом этапе развития происходит переход от реформирования политических институтов и государственного управления к реформированию самого общества, системы общественных ценностей и общественного сознания в целом. В данном контексте важно, что представители всех казахстанских этносов, этнокультурные объединения, ассамблея стали активными участниками этих глубоких, исторически важных перемен.

Реформы коснулись и самой Ассамблеи народа Казахстана, которая обрела новый инст­румент парламентского представительства. Отныне пять депутатов Сената Парламента РК, назначаемые Главой государства по предложению АНК, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять ассамб­лею как совокупность интересов этносов.

В Парламенте создано новое депутатское объединение «Бір ел – бір мүдде», занимающееся вопросами укрепления нацио­нального единства и общественного согласия. Его отличие в том, что группа является межпалатной, а не функционирующей только в Мажилисе, как это было ранее. В состав депутатской группы «Бір ел – бір мүдде» вошли 30 парламентариев: 10 – от Сената и 20 – от Мажилиса.

Участие депутатов ассамблеи в законотворческой деятельности помогает укреплению межэтнического и межконфессионального согласия, толерантности, недопущению политизации этнического фактора, проявлений экстремизма и радикализма в обществе, способствует формированию казахстанского патрио­тизма и идентичности путем консолидации этносов Казах­стана на основе гражданской и духовно-культурной общности во главе с культурой и языком казахского народа.

Члены Ассамблеи народа Казахстана активно работают и в составе Национального курултая.

В реализации реформ активную роль играют советы матерей, ақсақалдар кеңесі, «Ассамб­лея жастары», этнокультурные объеди­нения, все члены АНК.

В рамках продвижения новой общественной этики и приоритета «Единство и Солидарность» особый акцент сделан на благотворительной деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Во всех регионах созданы центры «Жомарт жан», координирующие работу структур АНК в сфере благотворительности. Они оказывают помощь там, где это больше всего нужно.

Так, например, была проведена масштабная работа АНК по оказанию помощи и поддержки пострадавшим от паводков регионам. В рамках общереспубликанского проекта АНК «Жүректен – жүрекке» во всех домах дружбы были созданы штабы АНК, волонтерские центры, пункты приема гуманитарной помощи.

В пострадавшие регионы направлено более 1 700 тонн продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости, привлекались транспорт и специальная техника. Объем оказанной гуманитарной помощи составил более 805 млн тенге, в гуманитарных акциях и восстановительных работах были задействованы свыше 12 тыс. волонтеров АНК.

На средства меценатов и членов АНК приобретено и передано в собственность семей из пострадавших от паводков регио­нов вторичное жилье на сумму около 90 млн тенге. Вся дружная семья ассамблеи включилась в помощь пострадавшим от стихии соотечественникам.

Это лишь один из множества примеров, как сегодня на практике работает принцип единства и солидарности всех казахстанцев.

Новая концепция работы ассамблеи нацелена на самое активное участие этносов и их общественных объединений в процессах интеграции и формирования гражданской политической нации в нашей стране. Основная задача сегодня – выйти на новый уровень межэтничес­кого взаимо­действия, основу которого должны составлять гражданские интересы общества.

Глава государства подчеркнул, что ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегичес­ких задач развития государства. Исторически важным результатом программы политических реформ стало формирование новой платформы интеграции всех этносов в единую нацию на принципах гражданства.

Народ Казахстана сегодня живет в совершенно новой политической реальности. Кардинальная реформа политической системы, новые общественные отношения, новая идеологичес­кая платформа и новая общественная этика уже сформировали и новую общественную среду.

Отмечены такие важные маркеры формирования Справедливого Казахстана, как уровень правовой культуры граждан, новые модели поведения и новые ценности, обновление политической и общественной жизни, менталитета и культурного кода нации. Безусловно, эти процессы требуют от каждого из нас сознательных и настойчивых усилий. Особенно важно в рамках диалога государства и общества быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки.

Миссия ассамблеи – строить вместе со всей страной гармоничное, справедливое, стабильное общество. Ассамблея народа Казахстана в полной мере осознает эту высокую миссию и сосредоточена на решении этой ключевой задачи.

Глубоко символично, что старт празднования юбилейного года 30-летия Ассамблеи народа Казахстана будет дан 1 марта – в День благодарности и день рождения АНК. Первый день весны казахстанцы уже по традиции встречают замечательным словом «рахмет». Нам есть чем гордиться, за что благодарить друг друга и что беречь как самое дорогое сокровище.

В этот день планируется проведение широкого круга мероприя­тий, различных акций, фестивалей, выставок, концертов и так далее. Но уже с января в научных организациях и высших учебных заведениях проходит цикл мероприятий, на которых ученые и представители общественности на экспертном уровне обсуждают роль и опыт Ассамблеи народа Казахстана, перспективы политики единства и солидарности в стране.

Центральным юбилейным мероприятием станет, безусловно, сессия Ассамблеи народа Казах­стана, которая пройдет традиционно в апреле. Накануне в рамках заседания совета ассамблеи будут подведены итоги работы АНК, всех ее структур и проектов.

В общем, в Плане мероприя­тий общественных структур АНК и республиканских этно­культурных объединений по 30-летию Ассамб­леи народа Казахстана, а также в Календаре культурных событий АНК на этот год значится свыше 400 различных мероприятий – респуб­ликанских и региональных форумов, этнокультурных фестивалей, крупных спортивных мероприя­тий и турниров, спектаклей, театральных постановок, творческих вечеров, экспедиций, молодежных и детских лагерей и многое другое.

Можно с уверенностью сказать, что эти разноформатные и содержательные мероприятия задействуют весь творческий и интеллектуальный потенциал институтов и структур АНК, средств массовой информации, широких слоев общественности, сумеют вовлечь каждого казах­станца в продвижение ключевой национальной ценности «Единство и Солидарность».

Юбилей Ассамблеи народа Казахстана позволит каждому глубже проникнуть в историю трех десятилетий уникального института политики межэтнического согласия и общенационального единства, увидеть себя в активной сопричастности к его формированию и пониманию процессов становления и развития, раскрытия неисчерпаемого потенциала в укреплении дружбы, национального единства и общественного согласия.