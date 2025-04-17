Четверг, 17 Апреля 2025 13:24

АрмИнфо. <Заявление нынешнего лидера правящей группировки о том, что <карабахское движение не будет продолжено в Армении>, по сути, является попыткой <понижения> масштаба политической повестки дня путем исключения темы, имеющей не только историческое, но и стратегическое значение для армянского народа>. Подобную точку зрения высказал экс-председатель Комитета госдоходов Армении Давид Ананян.

По мнению Ананяна, эти и подобные заявления направлены на искусственную маргинализацию общественно-гражданского движения, инициированного <Советом по защите прав граждан арцахцев>.

Ананян убежден, что акцент на противопоставлении <Арцаха и армян>, который наблюдается в риторике правящих кругов, является опасным и в то же время осознанным и преднамеренным поведением, направленным на подрыв национального единства. Тем самым правительство пытается представить борьбу арцахского народа как некий локальный или даже узконаправленный протест, намеренно игнорируя тот факт, что выдвинутые Советом требования имеют общеармянское и общенациональное значение. Эти требования касаются основных прав каждого из нас и одинаково важны для всех наших людей, независимо от их географического положения, подчеркнул он.

По его словам, с политической точки зрения действия Совета можно рассматривать как важную инициативу, формирующую национально ориентированную повестку дня. Это не просто ответ на существующие проблемы, а попытка системно осмыслить и представить национальные интересы в форме политико-правового требования к власти.

<Совет, действуя в рамках демократических традиций, публичными акциями и призывами фактически возвращает понятие <воля народа> в сферу реальной политики. Это пример общенациональной мобилизации, направленной на то, чтобы напомнить властям об их главной функции: защищать интересы всех граждан, включая тех, кто находится в наиболее уязвимом положении.

Возникает логичный вопрос: почему столь ясная национальная повестка дня, столь сосредоточенная на основных правах человека, рационализируется или дискредитируется властями? Ответ один: государственно-политическое мышление власти давно трансформировалось в прагматичное, постановку собственных и/или сторонних интересов и целей выше национальных интересов.

Формирование четкой, структурированной и юридически обоснованной повестки дня Совета является существенной проблемой для действующего правительства, поскольку оно вынуждено либо принять эту повестку и реализовать ее, либо продемонстрировать отказ, что фактически означает уклонение от выполнения своей основной функции. В этом контексте правительство сталкивается не только с дилеммой политических действий, но и с реальной опасностью окончательно потерять последние остатки легитимности своей власти в глазах общества.

Вот здесь нам всем предстоит поработать. Мы обязаны сделать ДВЕНАДЦАТЬ пунктов, выдвинутых Советом, публичным призывом-требованием для каждого из нас одновременно>, - написал Давид Ананян.

Напомним, что ранее <Совет по защите прав граждан арцахцев> потребовал от правительства Республики Армения в лице Министерства иностранных дел принятия ряда конкретных мер по защите прав народа Арцаха. Среди многочисленных других международных механизмов и возможностей они выделили следующие меры: 1. Обратиться к Верховному комиссару ООН по делам беженцев и Совету Европы с просьбой инициировать разработку и реализацию международных механизмов, направленных на обеспечение коллективного, безопасного, достойного, устойчивого и самоопределенного возвращения народа Арцаха. 2. Обратиться к Минской группе ОБСЕ в рамках ее международного мандата с просьбой инициировать международный процесс, направленный на мирное и справедливое урегулирование карабахского конфликта и обеспечение возвращения народа Арцаха на родину на вышеуказанных условиях. 3. Обратиться к специализированным структурам ООН, ОБСЕ, Совета Европы и стран, имеющих посольства в Баку, с просьбой обеспечить присутствие международных наблюдателей на сфабрикованных <судебных процессах> над армянами. 4. Обратиться к любой нейтральной и готовой к этому стране (например, Швейцарии) с просьбой создать в своем посольстве в Баку <Секцию интересов Армении> и обеспечить армянским заключенным доступ к консульским услугам. 5. Активировать Московский механизм ОБСЕ для неотложной защиты прав армян, удерживаемых в заложниках и подвергаемых пыткам в Азербайджане. 6. Сделать полное и безопасное освобождение армянских военнопленных не подлежащим обсуждению предварительным условием для подписания любого возможного межгосударственного соглашения с Азербайджаном. 7. Обновить межгосударственные жалобы, поданные в ЕСПЧ и Международный суд ООН, представив новые факты пыток заключенных, уничтожения и присвоения культурного наследия, частной и общественной собственности в оккупированном Арцахе. 8. Обратиться к ЮНЕСКО и Совету Европы с просьбой направить в Арцах мониторинговую миссию для изучения и документирования преступных действий властей Азербайджана против культурного наследия, государственной и частной собственности. 9. Обратиться к соответствующим международным организациям и отдельным государствам с просьбой ввести санкции против Азербайджана на основе международных преступлений, совершенных против армян. 10. Обеспечить подачу Арменией и/или государствами-партнерами государственных заявлений в Международный уголовный суд с требованием провести расследование и наказать виновных в насильственном перемещении народа Арцаха и других международных преступлениях. 11. Призвать соответствующие государства применить принцип универсальной юрисдикции и инициировать уголовное преследование должностных лиц и военнослужащих Азербайджана на основании совершения ими международных преступлений>.