Четверг, 17 Апреля 2025 11:10

АрмИнфо. Заместители глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и Грузии проведут переговоры в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Сегодня в Тбилиси запланирована трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана, посвященная перспективам регионального сотрудничества", - написала пресс-секретарь МИД Армении на своей странице в Фейсбук.