Четверг, 17 Апреля 2025 11:09

АрмИнфо. В горах выпало значительное количество снега, но заморозков не было. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА Гагик Суренян.

По его словам, с 17 апреля дни станут теплее. "Необычайно хороший финал", - подчеркнул синоптик.

Отметим, что согласно прогнозам Центра, температура воздуха в Армении с 17 по 21 апреля постепенно повысится на 10-13 градусов. Днем 17 апреля, с 18 по 19 апреля и в ночь с 19 на 20 апреля на территории республики осадков не ожидается. Днем 20 и в течение всего дня 21 апреля в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с., 21 апреля местами ожидается усиление порывов ветра до 14-17 м/с.

В Ереване в период с 17 по 19 апреля также будет наблюдаться погода без осадков. Лишь с 20 по 21 апреля прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха в столице 17 апреля днем составит 17-19 градусов, вечером - 12-14 градусов, в ночь с 17 на 18 апреля - 4-6 градусов выше нуля.