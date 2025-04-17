Четверг, 17 Апреля 2025 11:06

АрмИнфо. Конверс Банк приступил к первичному размещению очередных именных купонных долларовых облигаций в объеме $10 млн. Об этом отмечается в сообщении Банка, где указано, что размещение облигаций этого выпуска будет осуществляться как через платформу Converse Mobile, так и через филиальную сеть банка.

Согласно условиям проспекта эмиссии этого транша AMCOVSB2MER2, минимум можно приобрести 5 облигаций. Завершить первичное размещение запланировано к 16 июля 2025 года. После завершения этого процесса облигации пройдут листинг на Армянской фондовой бирже.

В рамках этого транша выпущено 100 тыс. облигаций, каждая номинальной стоимостью в $100. Доходность по купону установлена в 5%, срок обращения - 36 месяцев. Периодичность выплат по купону предусмотрена раз в полгода. Срок погашения этого транша истекает 16 апреля 2028 года.

Программный проспект эмиссии выпускаемых Конверс Бакном облигаций утвержден Центральным Банком Армении 9 апреля 2025 года. Окончательные условия этого выпуска представлены на сайте Конверс Банка под ссылкой https://conversebank.am/hy/2025USD/ .

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк, являясь одним из лидеров банковской системы страны по эмиссии облигаций, привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 24.2 млрд драмов ($61 млн). В двухлетнем разрезе банк увеличил этот показатель на 65%.

Отметим, что помимо выпуска своих облигаций Конверс Банк неоднократно выступает андеррайтером ценных бумаг компаний, желающих в сжатые сроки осуществить размещение собственных облигаций. Буквально накануне - 16 апреля Конверс Банк за 10 дней (вместо предусмотренных изначально трех месяцев) досрочно разместил дебютные драмовые облигации иновационного медицинского центра "Вардананц" (ЗАО "Аринтерлев") в объеме 1 млрд драмов. До этого, в 2024 году также досрочно - на полтора месяца раньше предусмотренного срока были размещены драмовые облигации компании Евротерм (бренды "Ноян" и "Менк") в объеме 500 млн драмов. Эта компания является одним из крупнейших армянских производителей и экспортеров соков и нектаров, джемов и овощных консервов. Впрочем, собственные облигации Конверс Банка также в основном размещаются досрочно. Это свидетельствует о доверии инвесторов к эмитентам ценных бумаг и высоком спросе в данном случае на услуги Конверс Банка, в частности андеррайтер предлагает желающим приобрести облигации возможность осуществить транзакции через платформу Converse Mobile.