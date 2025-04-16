Среда, 16 Апреля 2025 18:37

АрмИнфо. Совет попечителей округа Лос-Анджелес одобрил предложение о признании 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян в округе. Как передает сайт Pasadena Now, Геноцид армян произошел между 1915 и 1916 годами, когда миллионы христиан в Османской империи были перемещены. По данным Энциклопедии Холокоста, было убито около 1,2 миллиона человек. В настоящее время в округе Лос- Анджелес проживает самая большая армянская диаспора за пределами Армении.

Представленное членами Совета попечителей Кэтрин Баргер и Хильдой Солис предложение осудило турецкое правительство за отрицание геноцида, несмотря на исторические доказательства. В ходатайстве также упоминаются этнические чистки в последние годы. В 2020 году Азербайджан начал военное нападение на регион Арцах, за которым последовала 10-месячная блокада Лачинского коридора. Согласно документу, в 2023 году более 100 тысяч армян были насильственно перемещены со своих исконных земель.

Азербайджан претендовал на полный контроль над регионом, который является предметом спора между двумя сторонами с 1918 года.

Отметим, однако, что вопрос о международном признании Геноцида армян уже не является приоритетным для властей Армении, о чем не так давно заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.