Среда, 16 Апреля 2025 18:25

АрмИнфо.Проект <Перекресток мира>, инициированный правительством Армении, должен стать частью новых востребованных логистических маршрутов не только для Армении, но и для всего Южного Кавказа. Об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян 16 апреля в ходе правительственного часа в парламенте.

<Многие эксперты утверждают, что <Перекресток мира> на самом деле является ответвлением Срединного коридора. Есть аналогичные европейские проекты Global Gateway и др. Весь мир в поискав новых логистических путей и наш <Перекресток мира> наилучшим образом соответствует этому концепту>, - отметил он.

Как указал глава армянского внешнеполитического ведомства, всем известно, что Ереван сделал Баку <очень конструктивное и практичное, взаимоприемлемое предложение>. <Если будет официальный положительный ответ, мы можем немедленно приступить к разблокированию инфраструктуры, Срединного коридора, даже не совмещая этот процесс с подписанием мирного соглашения>, - резюмировал Арарат Мирзоян