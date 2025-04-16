Среда, 16 Апреля 2025 18:13

АрмИнфо. В здании ереванского железнодорожного вокзала "Сасунци Давид" 16 апреля состоялось открытие фотовыставки, посвященной экспозиции общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия". В рамках выставки были представлены около двадцати работ, отражающих красоту нетронутой природы России.

В своем приветственном слове генеральный директор Южно-Кавказской железной дороги Алексей Мельников подчеркнул, что выставка уже побывала во многих городах России и стран СНГ, добавив, что после Еревана она будет представлена и в других государствах. " Уверен, что выставка вызовет интерес у граждан Армении. С каждым годом "Первозданная Россия" привлекает все больше ценителей природной красоты, что является свидетельством актуальности задачи сохранения биоразнообразия", - отметил он.

Гендиректор ЮКЖД сообщил, что выставка будет доступна для посетителей на протяжении всего летнего пассажирского сезона и выразил надежду на возможность ее проведения в Гюмри и других городах Армении. "Самое прекрасное и величественное - это то, что создано природой. Не зря художники стремятся приблизиться к этому эталону. Я рад, что выставка проходит здесь, на ереванском железнодорожном вокзале, и что собравшиеся здесь люди первыми смогут насладиться ее красотой", - добавил Мельников.

В свою очередь посол России в Армении Сергей Копыркин выразил благодарность как ОАО " Российские железные дороги ", так и ЗАО "ЮКЖД", отметив, что их сотрудничество способствует укреплению связей между странами. "В Армении трудно кого-либо удивить природными красотами, однако надеюсь, что мастерски выполненные фотографии вызовут интерес и симпатию к нашей стране, способствуя дальнейшему сближению народов", - подчеркнул посол.

В ходе мероприятия также прозвучали музыкальные произведения в исполнении учащихся ереванской музыкальной школы имени Мирзояна.

Отметим, что организаторами выставки выступили ОАО "РЖД" при поддержке компании "ЮКЖД". Фестиваль "Первозданная Россия" является крупнейшим в Европе проектом, посвященным природной фотографии. Он поднимает важные вопросы сохранения природного наследия России, редких и исчезающих видов животных и растений, а также развития экологического туризма.