Среда, 16 Апреля 2025 18:12

АрмИнфо.Министр иностранных дел Арарат Мирзоян разъяснил позицию правительства Армении относительно прав армян Нагорного Карабаха в ходе переговорного процесса.

<Правительство Армении в ходе переговоров Армения-Азербайджан пыталось решить вопрос прав и обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха, как путем создания возможности для прямого диалога, так и путем формирования международных гарантий>, - заявил Мирзоян 16 апреля в ходе правительственного часа в парламенте.

По его словам, подобные попытки были сделаны на встрече в Софии. <Мы были уверены, что если этот механизм будет создан, если этот диалог будет налажен, то можно будет решать определенные вопросы>, - отметил министр.

При этом, по словам главы армянского МИД, очевидно, что после насильственной депортации армян Нагорного Карабаха и особенно после заявления о самороспуске НКР эта повестка дня не может сохраниться <по той простой причине, что там нет армянской общины, о правах которой можно было бы говорить>.

Коснувшись обвинений оппозиции в том, что правительство Армении виновато в снятии этой темы с повестки переговоров, министр отметил, что это правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном сделало все, чтобы каким-то образом решить вопросы прав и безопасности этих людей.

<А теперь нас обвиняют в том, что мы сняли его с повестки дня в то время, как мы сами говорили об этом вопросе, говорили, что нужно снизить планку, и только тогда можно будет вести диалог, нас обвиняли в предательстве, в сдаче земель>, - подчеркнул Мирзоян