Среда, 16 Апреля 2025 18:09

АрмИнфо. Полиция является одним из важнейших столпов государства, и отношение к ней всегда было соответствующим. Об этом в своем выступлении на торжественном заседании, посвященном 107-ой годовщине Полиции РА, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, за последние семь лет на реформы полиции из государственного бюджета Республики Армения было инвестировано 121

млрд драм или 300 млн долларов США. Ощутимые и существенные инвестиции были сделаны и международными партнерами. Премьер- министр напомнил о ходе реформ полиции и Патрульной службы, отметив, что, хотя новые автомобили, оборудование, одежда и физическая инфраструктура уже стали реальностью, все это не цель, а лишь средство. "Все это должно служить изменению человека, потому что все это не будет иметь никакого смысла, если человек, оказывающий услуги в новой машине или с помощью новой машины, не изменится. Другими словами, технология изменилась, а человек - нет. Что мы получим в результате? Ничего не получим. И именно сейчас, сегодня, как никогда, я хочу обратить на это внимание всех", - заявил премьер- министр, добавив, что все это делается для того, чтобы изменить восприятие работы.

По словам Никола Пашиняна, уровень требований, которые предъявляются в работе, должен расти с каждым днем, иначе вложенные инвестиции

будут бессмысленными. Премьер-министр подчеркнул, что это касается не только сотрудников полиции и госслужащих, но и граждан. "Нам необходимо кардинальное изменение отношения всех нас к нашему государству и нашей правовой системе. В последнее время в общении и на встречах с гражданами люди очень часто поднимают этот вопрос, говоря: "Как вы объясните, почему в Армении мы ведем себя так, а когда оказываемся в другом государстве, европейском, американском, то ведем себя иначе?" Чем это объясняется? Я не хочу слишком долго пересказывать это объяснение, но причина в нашем отношении к государству, потому что мы относимся к Республике Армения, как к государству, одним образом, а к другим государствам мы относимся гораздо серьезнее. И это фундаментальная проблема, она проявляется во всех нас", - сказал Никол Пашинян.

Подчеркнув, что в институциональном плане полиция является основным видимым институтом внутренней безопасности и обороны страны, а проводимые реформы демонстрируют отношение к государственному служащему и государственному символу, глава государства отметил, что очень важно, чтобы такое же отношение проявлялось и по отношению к полиции. "Перед нами должна стоять задача добиться того, чтобы такое же отношение проявляли и граждане в своей повседневной службе. Да, гражданин должен иметь уважение к государству и службе, служба должна заслуживать и отстаивать это уважение каждый день", - сказал премьер

- министр РА.

В своем выступлении премьер-министр также коснулся вопросов формирования уголовной полиции, общественной полиции, а также рассказал о формировании полицейской гвардии. "Я хочу сказать, что все это должно означать изменение содержания и изменение отношения к государству, службе, обществу, а также изменение отношения общества. Мы должны повышать уважение, которое оказывает полиция нашей ежедневной работе, по крупинке, по грамму", - подчеркнул Никол Пашинян.

Подводя итоги своего выступления, премьер-министр еще раз поздравил всех, выразил благодарность за проводимую работу и отметил, что реформы - это непрерывный процесс и важно, чтобы этот процесс приносил результаты.