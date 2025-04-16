Arminfo.info


 Среда, 16 Апреля 2025 18:01

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в период с 10:00 до 16:00 с целью проведения наладочных работ на 1 час будет частично прекращено электроснабжение квартала “Лукашин” и в 1-ом Араратском массиве административного округа Малатия-Себастия города Ереван.

 

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 частные дома 1-20 на пр. Мясникяна; частные дома 1-16 в кв. “Норк”, частные дома 1, 19 на улице Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 67 на улице Кохбаци, жилые дома 38, 40, 40а на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); Педагогический университет на улице Ханджяна 3, адреса: ул. Анрапетутяна 2, Антараин 11/1 “Каскад”, частные дома 10-46, 5-47, 46, 46/81 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Таиров, частично частные дома 37-337, 64-350, 87-346 в кв. “Норагюх” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал “Киликия” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1-6 в кв. “Нор Киликия” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

частные дома 1-79 на улице Бардзраберд, частные дома 7-27 на улице Будапешт, жилые дома 4, 4/1, 4/2, 5/1, 9 на пр. Ц. Исакова, частные дома 3/1, 3/2 на пр. Ц. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 3-6, 25, 27, 34, 36 на улице Верфеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); правительственный автопарк, Госавтоинспекция, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “РЕНКО”, жилой дом 114 и частные дома 1-57 на улице Айаса,

 

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 52-58А на улице Мамиконянца;

 

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 1/1-1/5 на улице Севака, абонент (не являющийся жильцом) 5/7 на улице Севака, частные дома на 6-ой улице в кв. “Канакер” и частные дома 1-34 на 7-ой улице Канакера, абонент (не являющийся жильцом) 24/2 на пр. Азатутяна;

 

административный округ Ачапняк Еревана:

10:00-16:00 улицы Вштуни, Акобянца;

 

административный округ Малатиа-Себастия Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119 на улице Андраника;

 

административный округ Аван Еревана:

11:00-17:00 частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы, частные дома на 3-ей и 12-ой улицах, компании “Эй Джи Груп”, “Олимпиа Глас” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

 

административный округ Нор Норк Еревана:

10:00-16:00 частично улицы Лвовяна, Боряна, С. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

 

административный округ Эребуни Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 45, 47, 51 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 18 на улице Нар-Доса, 1-ый переулок улицы Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 жилой дом 75 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

10:00-12:00 частично село Геташен;

11։00-13։00 село Воскеат;

 

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Далар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 село Айнтап; частично села Нор Харберд, Мармарашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично село Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Касяна в городе Веди; улицы Арам Егян, Пушкина, Сазаи Никогосян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10։00-15։00 частично села Ранчпар, Аракс и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Армаш, Ерасх, Севакаван, Тигранашен;

11։00-12։00 села Зангакатун, Ланджанист, Лусашох, частично села Вардашат, Урцаландж, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинские части, центр управления воздушным движением “Айаэронавигация”, телестанция Зовашена, абонент (не являющийся жильцом) “Гидромет Каян”;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина, Севака, 26 Комисарнери, Атарбекяна, Авагяна, Арсеняна, Таманцинери, Туманяна, Исакова, Исаакяна, Левоняна, Ханджяна, Хачатряна, Микояна, Мясникяна, Момика, Налбандяна, Нарекаци, Шаумяна, Спандаряна, Орбели, Багдасаряна, Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

 

в Котайкской области

10:00-14:00 общины Карашамб, Тегеник, садоводческие компании “Бжишкнер”, “Наири”, ‘Труд”, “Марине”, станции компаний “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14։30 садоводческая компания “Арчадзор”, песчаный рудник “Ал Майнинг”, центр управления воздушным движением “Айаэронавигация”, станции компаний “Тим Армения”, “Вива Армения”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10։00-16։00 частично община Аргел, школа общины Аргел;

11:00-14:00 квартал “Джрарат”, квартал “Нор”, школа N5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-17։00 здание общинного муниципалитета Абовян, автостанция, гостиничный комплекс “Сипан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично частные дома Джрвежа, села Зовк, Гегашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Гарни;

 

в Гегаркуникской области:

09:30-11:00 переулки 1, 4, 22 на 1-ой улице, переулки 2, 3 на 2-ой улице села Торфаван;

10։00-16։00 улица Т. Меца, больница в городе Чамбарак; села Н. Чамбарак, Ттуджур;

10:30-13:00 Гланоц в кв. ‘Арцвакар” в городе Гавар;

11:00-12:00 населенные пункты Мадина, Лернакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 населенный пункт Вардадзор полностью;

14:00-17:00 школа N7 в кв. “Арцвакар” города Гавар; села Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Туфенкян Оспиталити”, станции компаний “Вива Армения”, ‘Телеком Армения”, Юком’;

 

в Лорийской области:

09։30-11։00 жилой дом 18 на улице Мясникяна, улица Зоряна полностью в городе Ванадзор;

10։00-11։30 1-ая улица в квартале под названием “Котрац Екехеци” в городе Ванадзор, село Дарпас;

11:00-12:30 2-ой квартал на улице Арцаха и кв. ‘Ван” города Ташир;

13։00-16։30 кварталы 1-3 на улице Гетапня и Пушкина в городе Ташир;

10:00-13:00 частично квартал “Ашотаберд” в городе Стапнаван;

14:00-17:00 частично улицы Чаренца, Еритасардакан, Аревелян, Туманян в городе Стапанван; жилые дома 2, 4, 6 на улице Туманяна, частично улица Алабяна в городе Ванадзор;

10:00-11:00 квартал “Совхозаин” в городе Спитак;

11:00-12:00 улица Арапня в городе Спитак;

11:00-17:00 кварталы ‘Узбекакан”, “Швецаракан”, “Глендел”, ‘Галои Пучах”, ‘Кашве Горцаран”, ‘Германакакн” в городе Спитак;

12:00-13:00 улица Сурена Аветисяна в городе Спитак;

13:00-14-00 квартал ‘Ташир” в городе Спитак;

14:00-15:00 Ереванское шоссе в городе Спитак;

 

в Тавушской области:

10։30-11:00 улицы Камо, Васильев в городе Дилижан;

10։30-12:00 улица Айгестан, частично улицы Шамахян, Молдовакан в городе Дилижан;

11:00-11:30 частично улицы Максима Горького, Камо в городе Дилижан;

11:30-12:30 частично улица Камо, гостиница “Лернаин Айастан” в городе Дилижан;

12։00-16:00 Тбилисское шоссе частично и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Совет попечителей Лос-Анджелеса одобрил предложение о признании 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армянСовет попечителей Лос-Анджелеса одобрил предложение о признании 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян
Ереван готов разблокировать коммуникации, не дожидаясь подписания мирного соглашения - Арарат МирзоянЕреван готов разблокировать коммуникации, не дожидаясь подписания мирного соглашения - Арарат Мирзоян
На ереванском железнодорожном вокзале открылась Фотовыставка На ереванском железнодорожном вокзале открылась Фотовыставка "Первозданная Россия"
Мирозян заверил: правительство Пашиняна сделало все, чтобы каким-то образом решить вопросы прав и безопасности армян НКРМирозян заверил: правительство Пашиняна сделало все, чтобы каким-то образом решить вопросы прав и безопасности армян НКР
Пашинян: Полиция является одним из важнейших столпов государства, и отношение к ней всегда было соответствующимПашинян: Полиция является одним из важнейших столпов государства, и отношение к ней всегда было соответствующим
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Президент Грузии заявил о необходимости установления прочного мира на Южном КавказеПрезидент Грузии заявил о необходимости установления прочного мира на Южном Кавказе
Депутаты НС обсудили с экспертами GRETA ситуацию с трафикингом людейДепутаты НС обсудили с экспертами GRETA ситуацию с трафикингом людей
Оплата услуг нотариусов должна осуществляться исключительно в безналичной форме - министрОплата услуг нотариусов должна осуществляться исключительно в безналичной форме - министр
Секретарь Совбеза Армении и спецсоветник фон дер Ляйен обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном КавказеСекретарь Совбеза Армении и спецсоветник фон дер Ляйен обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе
Одной из школ Минска присвоено имя маршала БаграмянаОдной из школ Минска присвоено имя маршала Баграмяна
Вице-премьер: ведутся исследования на предмет выявления возможных рисков при разливах рек на севере АрменииВице-премьер: ведутся исследования на предмет выявления возможных рисков при разливах рек на севере Армении
Хиппер: ЕС призывает  Баку и Ереван подписать мирное соглашениеХиппер: ЕС призывает  Баку и Ереван подписать мирное соглашение
АНК: этот парень из политика превратился в обезьянуАНК: этот парень из политика превратился в обезьяну
Вардан Гукасян не будет экстрагирован в Армению - заявление партииВардан Гукасян не будет экстрагирован в Армению - заявление партии
Главы МИД Армении и Словении выступили за установление мира на Южном КавказеГлавы МИД Армении и Словении выступили за установление мира на Южном Кавказе
Глава МОНКС Армении поздравила представителей киноиндустрии с Днем армянского киноГлава МОНКС Армении поздравила представителей киноиндустрии с Днем армянского кино
Словения поддержала окончательное предложение по помощи Армении в рамках Европейского фонда мира - Таня ФайонСловения поддержала окончательное предложение по помощи Армении в рамках Европейского фонда мира - Таня Файон
Мамиджанян: Пашинян хочет войти в историю, как основатель Четвертой республики, но он уже вошел в историю как предательМамиджанян: Пашинян хочет войти в историю, как основатель Четвертой республики, но он уже вошел в историю как предатель
Карабахское движение в Армении не будет продолжено: Пашинян ответил 3-му президентуКарабахское движение в Армении не будет продолжено: Пашинян ответил 3-му президенту
Глава МИД Словении посетила мемориальный комплекс Глава МИД Словении посетила мемориальный комплекс "Цицернакаберд"
Оппозиционер: премьер-министр РА готов пойти на любые уступки Азербайджану, чтобы сохранить свою властьОппозиционер: премьер-министр РА готов пойти на любые уступки Азербайджану, чтобы сохранить свою власть
IDBank присоединился к Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы (BACEE): Официальное соглашение о членстве подписано в БудапештеIDBank присоединился к Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы (BACEE): Официальное соглашение о членстве подписано в Будапеште
После длительного перерыва вновь открылась постоянная экспозиция Национальной галереи АрменииПосле длительного перерыва вновь открылась постоянная экспозиция Национальной галереи Армении
Армен Григорян принял участие в дискуссии Армен Григорян принял участие в дискуссии "Перекресток мира", организованной Rasmussen Global Group в Брюсселе
В новой Конституции страны не должно быть ссылки на Декларацию о независимости, убежден ПашинянВ новой Конституции страны не должно быть ссылки на Декларацию о независимости, убежден Пашинян
Пашинян о выборах в Гюмри: работа правительства предусматривает и взаимодействие с местными органами самоуправленияПашинян о выборах в Гюмри: работа правительства предусматривает и взаимодействие с местными органами самоуправления
Пашинян ответил на обеспокоенность Баку по поводу роспуска МГ ОБСЕ и преамбулы Конституции АрменииПашинян ответил на обеспокоенность Баку по поводу роспуска МГ ОБСЕ и преамбулы Конституции Армении
В Ереване 18-19 апреля пройдут Дни культуры Республики Казахстан в Республике АрменияВ Ереване 18-19 апреля пройдут Дни культуры Республики Казахстан в Республике Армения
Замглавы Минюста Армении обсудил с представителями СЕ процесс конституционных реформЗамглавы Минюста Армении обсудил с представителями СЕ процесс конституционных реформ
МВД РА намерено провести новый тендер по выбору поставщика камер видеонаблюдения - министрМВД РА намерено провести новый тендер по выбору поставщика камер видеонаблюдения - министр
Никол Пашинян посетил административный комплекс недавно построенного Центра патрульной службы и оперативного управления МВДНикол Пашинян посетил административный комплекс недавно построенного Центра патрульной службы и оперативного управления МВД
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
В ближайшее время правительство Армении утвердит новую стратегию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - министрВ ближайшее время правительство Армении утвердит новую стратегию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - министр
Глава МВД Армении: Зафиксирован рост общественного доверия к работе полицииГлава МВД Армении: Зафиксирован рост общественного доверия к работе полиции
Одной из целей реформ системы МВД является идея о том, что полицейский должен стать помощником гражданина - министрОдной из целей реформ системы МВД является идея о том, что полицейский должен стать помощником гражданина - министр
Посол Франции в Азербайджане призвала освободить армянских пленныхПосол Франции в Азербайджане призвала освободить армянских пленных
В Гюмри началось первое заседание совета старейшин: правящий В Гюмри началось первое заседание совета старейшин: правящий "ГД" его бойкотирует и требует новые выборы
Парламент Арцаха внес изменения в Конституцию республикиПарламент Арцаха внес изменения в Конституцию республики
Конверс Банк досрочно разместил дебютные облигации медцентра Конверс Банк досрочно разместил дебютные облигации медцентра "Вардананц" - за 10 дней вместо 3-х месяцев
Власти Армении хотят внести изменения в порядок аттестации учителей - глава МОНКСВласти Армении хотят внести изменения в порядок аттестации учителей - глава МОНКС
Таня Файон подтвердила поддержку Словенией усилий, направленных на мир и стабильность на Южном КавказТаня Файон подтвердила поддержку Словенией усилий, направленных на мир и стабильность на Южном Кавказ
Пашинян провел заседание правящей партииПашинян провел заседание правящей партии
Секретарь Совбеза Армении провел переговоры с главой офиса вице-президента ЕврокомиссииСекретарь Совбеза Армении провел переговоры с главой офиса вице-президента Еврокомиссии
В Токио прошли переговоры между Президентом Туркменистана и Премьер-министром Японии В Токио прошли переговоры между Президентом Туркменистана и Премьер-министром Японии
Главы МИД Армении и Франции провели телефонную беседуГлавы МИД Армении и Франции провели телефонную беседу
Правительство Армении планирует продлить на 2 месяца госпрограмму помощи арцахцамПравительство Армении планирует продлить на 2 месяца госпрограмму помощи арцахцам
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Делегация Северо-Кавказского федерального университета России провела переговоры в Национальной академии наук АрменииДелегация Северо-Кавказского федерального университета России провела переговоры в Национальной академии наук Армении
Защита экс-командующего Армией обороны Арцаха обжаловала приговор суда первой инстанцииЗащита экс-командующего Армией обороны Арцаха обжаловала приговор суда первой инстанции
Прокуратура дала ход сообщению о разжигании ненависти к беженцам из АрцахаПрокуратура дала ход сообщению о разжигании ненависти к беженцам из Арцаха
Президент Грузии находится с официальным визитом в АзербайджанеПрезидент Грузии находится с официальным визитом в Азербайджане
Спикер НС: День Победы является праздником и армянского народаСпикер НС: День Победы является праздником и армянского народа
Симонян: третий президент РА до сих пор не понял, что партию Симонян: третий президент РА до сих пор не понял, что партию "Гражданский договор" к  власти привел народ
Фонд Фонд "Татоян" опубликовал очередной доклад с доказательствами этнических чисток, совершённых Азербайджаном в Арцахе
"Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри выступит с заявлением, в котором представит свою позицию об участии в работе Совета - Симонян
Обвиняемый по делу о подкупе избирателей в пользу <Честь имею> приговорен к тюремному срокуОбвиняемый по делу о подкупе избирателей в пользу <Честь имею> приговорен к тюремному сроку
Представители международной программы IDEA намерены начать сотрудничество с ЦИК АрменииПредставители международной программы IDEA намерены начать сотрудничество с ЦИК Армении
В Национальном Собрании Армении должна быть комиссия по этике - спикер НСВ Национальном Собрании Армении должна быть комиссия по этике - спикер НС
Секретарь Совбеза Армении провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам обороны в БрюсселеСекретарь Совбеза Армении провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам обороны в Брюсселе
Читать больше



Эксперты
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Вопрос с так называемым Вопрос с так называемым "Зангезурским коридором" будет решаться не в Армении - эксперт
Проклятие исторической справедливости - мнениеПроклятие исторической справедливости - мнение
Искандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшатьсяИскандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшаться
Читать больше
Комментируемые
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
Партия Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь АзербайджануШестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-ПетросянаПолитолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-Петросяна
Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашенияПашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности АзербайджанаЧтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляцииЭкс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовкуНаходящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку
Армянские респонденты евроинтеграции предпочитают сближением с РоссиейАрмянские респонденты евроинтеграции предпочитают сближением с Россией
Шармазанов: Наши соотечественники из бакинской тюрьмы показали, что армянскую душу можно заточить, но нельзя сломитьШармазанов: Наши соотечественники из бакинской тюрьмы показали, что армянскую душу можно заточить, но нельзя сломить





В Армении впервые пройдут Дни культуры КазахстанаВ Армении впервые пройдут Дни культуры Казахстана