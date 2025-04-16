Среда, 16 Апреля 2025 18:01

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в период с 10:00 до 16:00 с целью проведения наладочных работ на 1 час будет частично прекращено электроснабжение квартала “Лукашин” и в 1-ом Араратском массиве административного округа Малатия-Себастия города Ереван.

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 частные дома 1-20 на пр. Мясникяна; частные дома 1-16 в кв. “Норк”, частные дома 1, 19 на улице Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 67 на улице Кохбаци, жилые дома 38, 40, 40а на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); Педагогический университет на улице Ханджяна 3, адреса: ул. Анрапетутяна 2, Антараин 11/1 “Каскад”, частные дома 10-46, 5-47, 46, 46/81 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Таиров, частично частные дома 37-337, 64-350, 87-346 в кв. “Норагюх” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал “Киликия” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1-6 в кв. “Нор Киликия” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

частные дома 1-79 на улице Бардзраберд, частные дома 7-27 на улице Будапешт, жилые дома 4, 4/1, 4/2, 5/1, 9 на пр. Ц. Исакова, частные дома 3/1, 3/2 на пр. Ц. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 3-6, 25, 27, 34, 36 на улице Верфеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); правительственный автопарк, Госавтоинспекция, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “РЕНКО”, жилой дом 114 и частные дома 1-57 на улице Айаса,

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 52-58А на улице Мамиконянца;

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 1/1-1/5 на улице Севака, абонент (не являющийся жильцом) 5/7 на улице Севака, частные дома на 6-ой улице в кв. “Канакер” и частные дома 1-34 на 7-ой улице Канакера, абонент (не являющийся жильцом) 24/2 на пр. Азатутяна;

административный округ Ачапняк Еревана:

10:00-16:00 улицы Вштуни, Акобянца;

административный округ Малатиа-Себастия Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119 на улице Андраника;

административный округ Аван Еревана:

11:00-17:00 частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы, частные дома на 3-ей и 12-ой улицах, компании “Эй Джи Груп”, “Олимпиа Глас” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

административный округ Нор Норк Еревана:

10:00-16:00 частично улицы Лвовяна, Боряна, С. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

административный округ Эребуни Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 45, 47, 51 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 18 на улице Нар-Доса, 1-ый переулок улицы Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 жилой дом 75 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавир ской области:

10:00-12:00 частично село Геташен;

11։00-13։00 село Воскеат;

в Арарат ской области:

10։00-11։30 частично село Далар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 село Айнтап; частично села Нор Харберд, Мармарашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично село Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Касяна в городе Веди; улицы Арам Егян, Пушкина, Сазаи Никогосян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10։00-15։00 частично села Ранчпар, Аракс и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Армаш, Ерасх, Севакаван, Тигранашен;

11։00-12։00 села Зангакатун, Ланджанист, Лусашох, частично села Вардашат, Урцаландж, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинские части, центр управления воздушным движением “Айаэронавигация”, телестанция Зовашена, абонент (не являющийся жильцом) “Гидромет Каян”;

в Вайоц Дзор ской области:

10։30-12։30 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина, Севака, 26 Комисарнери, Атарбекяна, Авагяна, Арсеняна, Таманцинери, Туманяна, Исакова, Исаакяна, Левоняна, Ханджяна, Хачатряна, Микояна, Мясникяна, Момика, Налбандяна, Нарекаци, Шаумяна, Спандаряна, Орбели, Багдасаряна, Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Котайк ской области

10:00-14:00 общины Карашамб, Тегеник, садоводческие компании “Бжишкнер”, “Наири”, ‘Труд”, “Марине”, станции компаний “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14։30 садоводческая компания “Арчадзор”, песчаный рудник “Ал Майнинг”, центр управления воздушным движением “Айаэронавигация”, станции компаний “Тим Армения”, “Вива Армения”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10։00-16։00 частично община Аргел, школа общины Аргел;

11:00-14:00 квартал “Джрарат”, квартал “Нор”, школа N5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-17։00 здание общинного муниципалитета Абовян, автостанция, гостиничный комплекс “Сипан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично частные дома Джрвежа, села Зовк, Гегашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Гарни;

в Гегаркуник ской области:

09:30-11:00 переулки 1, 4, 22 на 1-ой улице, переулки 2, 3 на 2-ой улице села Торфаван;

10։00-16։00 улица Т. Меца, больница в городе Чамбарак; села Н. Чамбарак, Ттуджур;

10:30-13:00 Гланоц в кв. ‘Арцвакар” в городе Гавар;

11:00-12:00 населенные пункты Мадина, Лернакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 населенный пункт Вардадзор полностью;

14:00-17:00 школа N7 в кв. “Арцвакар” города Гавар; села Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Туфенкян Оспиталити”, станции компаний “Вива Армения”, ‘Телеком Армения”, Юком’;

в Лорий ской области:

09։30-11։00 жилой дом 18 на улице Мясникяна, улица Зоряна полностью в городе Ванадзор;

10։00-11։30 1-ая улица в квартале под названием “Котрац Екехеци” в городе Ванадзор, село Дарпас;

11:00-12:30 2-ой квартал на улице Арцаха и кв. ‘Ван” города Ташир;

13։00-16։30 кварталы 1-3 на улице Гетапня и Пушкина в городе Ташир;

10:00-13:00 частично квартал “Ашотаберд” в городе Стапнаван;

14:00-17:00 частично улицы Чаренца, Еритасардакан, Аревелян, Туманян в городе Стапанван; жилые дома 2, 4, 6 на улице Туманяна, частично улица Алабяна в городе Ванадзор;

10:00-11:00 квартал “Совхозаин” в городе Спитак;

11:00-12:00 улица Арапня в городе Спитак;

11:00-17:00 кварталы ‘Узбекакан”, “Швецаракан”, “Глендел”, ‘Галои Пучах”, ‘Кашве Горцаран”, ‘Германакакн” в городе Спитак;

12:00-13:00 улица Сурена Аветисяна в городе Спитак;

13:00-14-00 квартал ‘Ташир” в городе Спитак;

14:00-15:00 Ереванское шоссе в городе Спитак;

в Тавуш ской области:

10։30-11:00 улицы Камо, Васильев в городе Дилижан;

10։30-12:00 улица Айгестан, частично улицы Шамахян, Молдовакан в городе Дилижан;

11:00-11:30 частично улицы Максима Горького, Камо в городе Дилижан;

11:30-12:30 частично улица Камо, гостиница “Лернаин Айастан” в городе Дилижан;

12։00-16:00 Тбилисское шоссе частично и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.