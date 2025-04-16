Среда, 16 Апреля 2025 17:59

АрмИнфо. Чтобы регион Южного Кавказа стал еще более конкурентоспособным, надежным и перспективным, важно обеспечить прочный мир и стабильность. Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым в Баку.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Грузия и Азербайджан твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, за что я хотел бы еще раз поблагодарить господина президента. Грузия всегда была твердым сторонником территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - сказал грузинский президент.

Кроме того, Кавелашвили заявил, что Грузия приветствует недавнее завершение переговорного процесса по всем пунктам мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"Грузия всегда была сторонником диалога, дипломатии и мирного сосуществования на Южном Кавказе, и этот курс будет продолжен и в будущем. Особая, многолетняя дружба между нашими странами и общая разумная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона. Уверен, что наше общее будущее включает в себя успешный, экономически сильный и процветающий регион Южного Кавказа, где наши народы смогут счастливо сосуществовать по собственным обычаям и правилам, а не с навязанными псевдолиберальными ценностями. К сожалению, в последнее время наши страны неоднократно становились объектами двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела со стороны внешних сил. Несмотря на многочисленные попытки, мы твердо справляемся с этими угрозами и обеспечиваем безопасность и стабильность региона. Невозможно, чтобы какая-либо третья страна или организация лучше нас знала, что лучше для наших народов", - заявил Кавелашвили, сообщает Первый канал Грузии.