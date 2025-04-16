Среда, 16 Апреля 2025 17:56

АрмИнфо. Заместитель председателя комиссии Национального Собрания РА по защите прав человека и общественным вопросам Рустам Бакоян, а также члены комиссии Марина Казарян и Тигран Парсилян 16 апреля встретились с группой экспертов Совета Европы по противодействию торговле людьми (GRETA).

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с защитой прав лиц, подвергшихся торговле людьми или эксплуатации. Депутаты представили экспертам Совета Европы законодательные акты, направленные на борьбу с торговлей людьми в стране, и планируемые действия в этом направлении. Рустам Бакоян в этом контексте отметил, что Закон РА "О выявлении и оказании поддержки лицам, подвергшимся торговле людьми или эксплуатации" с течением времени неоднократно претерпевал изменения, что сделало его реализацию более эффективной.

Кроме того, Армения присоединилась к основным международным конвенциям по борьбе с торговлей людьми, и в целях локализации положений этих конвенций был осуществлен ряд законодательных изменений, приняты соответствующие подзаконные нормативные акты, в том числе постановления и решения правительства, обеспечивающих реализацию законов.