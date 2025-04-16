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АрмИнфо. Оплата услуг, оказываемых нотариальными конторами Армении, должна осуществляться исключительно в безналичной форме. Об этом 16 апреля с трибуны Национального Собрания РА в ходе правительственного часа заявила министр юстиции РА Србуи Галян.
По ее словам, минимальный и максимальный размер оплаты услуг нотариальных контор устанавливает правительство РА. В рамках этой "ножницы" нотариусы определяют конкретные услуги по сделкам. При этом, стоимость каждой сделки должна вывешиваться на территории нотариальных контор. Также должен быть представлен перечень лиц, которые имеют право на льготную оплату. Это требование установлено приказом министра юстиции.
Министр призвала граждан, которые столкнулись с подобного рода проблемами, обращаться в Минюст, где по каждому конкретному случаю будет возбуждено административное производство в целях привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности.
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|В Ереване 18-19 апреля пройдут Дни культуры Республики Казахстан в Республике Армения
|Замглавы Минюста Армении обсудил с представителями СЕ процесс конституционных реформ
|МВД РА намерено провести новый тендер по выбору поставщика камер видеонаблюдения - министр
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|В ближайшее время правительство Армении утвердит новую стратегию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - министр
|Глава МВД Армении: Зафиксирован рост общественного доверия к работе полиции
|Одной из целей реформ системы МВД является идея о том, что полицейский должен стать помощником гражданина - министр
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|В Гюмри началось первое заседание совета старейшин: правящий "ГД" его бойкотирует и требует новые выборы
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|Конверс Банк досрочно разместил дебютные облигации медцентра "Вардананц" - за 10 дней вместо 3-х месяцев
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|Пашинян провел заседание правящей партии
|Секретарь Совбеза Армении провел переговоры с главой офиса вице-президента Еврокомиссии
|В Токио прошли переговоры между Президентом Туркменистана и Премьер-министром Японии
|Главы МИД Армении и Франции провели телефонную беседу
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|Делегация Северо-Кавказского федерального университета России провела переговоры в Национальной академии наук Армении
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|Прокуратура дала ход сообщению о разжигании ненависти к беженцам из Арцаха
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