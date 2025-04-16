Среда, 16 Апреля 2025 17:52

АрмИнфо. Оплата услуг, оказываемых нотариальными конторами Армении, должна осуществляться исключительно в безналичной форме. Об этом 16 апреля с трибуны Национального Собрания РА в ходе правительственного часа заявила министр юстиции РА Србуи Галян.

По ее словам, минимальный и максимальный размер оплаты услуг нотариальных контор устанавливает правительство РА. В рамках этой "ножницы" нотариусы определяют конкретные услуги по сделкам. При этом, стоимость каждой сделки должна вывешиваться на территории нотариальных контор. Также должен быть представлен перечень лиц, которые имеют право на льготную оплату. Это требование установлено приказом министра юстиции.

Министр призвала граждан, которые столкнулись с подобного рода проблемами, обращаться в Минюст, где по каждому конкретному случаю будет возбуждено административное производство в целях привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности.