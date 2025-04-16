Среда, 16 Апреля 2025 17:49

АрмИнфо. Ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе и конкретные шаги, предпринимаемые правительством Армении для достижения стабильного и прочного мира, обсудили на встрече в Брюсселе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и спецсоветник председателя Европейской комиссии Элизабетта Беллони.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, собеседники обменялись мнениями по проекту "Перекресток мира", предложенному правительством Армении, коснулись хода реализации ряда проектов двустороннего сотрудничества Армения-ЕС и существующих возможностей.