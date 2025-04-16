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АрмИнфо. Одной из школ Минска присвоено имя маршала Советского Союза, великого армянского полководца Ованеса Баграмяна и открыт Зал славы Баграмяна.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе российско-армянского фонда "Наследие и прогресс", торжественное мероприятие по случаю присвоения школе имени состоялось 15 апреля в белоруской столице.
Мероприятие было инициировано Российско-армянским фондом "Наследие и прогресс. В мероприятии приняли участие представители мэрии Минска, внуки маршала Баграмяна Иван Баграмян и Карине Наджарова, а также руководители вышеупомянутого фонда Арамаис Камалов и Артур Согомонян.
|Совет попечителей Лос-Анджелеса одобрил предложение о признании 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян
|Ереван готов разблокировать коммуникации, не дожидаясь подписания мирного соглашения - Арарат Мирзоян
|На ереванском железнодорожном вокзале открылась Фотовыставка "Первозданная Россия"
|Мирозян заверил: правительство Пашиняна сделало все, чтобы каким-то образом решить вопросы прав и безопасности армян НКР
|Пашинян: Полиция является одним из важнейших столпов государства, и отношение к ней всегда было соответствующим
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|Президент Грузии заявил о необходимости установления прочного мира на Южном Кавказе
|Депутаты НС обсудили с экспертами GRETA ситуацию с трафикингом людей
|Оплата услуг нотариусов должна осуществляться исключительно в безналичной форме - министр
|Секретарь Совбеза Армении и спецсоветник фон дер Ляйен обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе
|Одной из школ Минска присвоено имя маршала Баграмяна
|Вице-премьер: ведутся исследования на предмет выявления возможных рисков при разливах рек на севере Армении
|Хиппер: ЕС призывает Баку и Ереван подписать мирное соглашение
|АНК: этот парень из политика превратился в обезьяну
|Вардан Гукасян не будет экстрагирован в Армению - заявление партии
|Главы МИД Армении и Словении выступили за установление мира на Южном Кавказе
|Глава МОНКС Армении поздравила представителей киноиндустрии с Днем армянского кино
|Словения поддержала окончательное предложение по помощи Армении в рамках Европейского фонда мира - Таня Файон
|Мамиджанян: Пашинян хочет войти в историю, как основатель Четвертой республики, но он уже вошел в историю как предатель
|Карабахское движение в Армении не будет продолжено: Пашинян ответил 3-му президенту
|Глава МИД Словении посетила мемориальный комплекс "Цицернакаберд"
|Оппозиционер: премьер-министр РА готов пойти на любые уступки Азербайджану, чтобы сохранить свою власть
|IDBank присоединился к Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы (BACEE): Официальное соглашение о членстве подписано в Будапеште
|После длительного перерыва вновь открылась постоянная экспозиция Национальной галереи Армении
|Армен Григорян принял участие в дискуссии "Перекресток мира", организованной Rasmussen Global Group в Брюсселе
|В новой Конституции страны не должно быть ссылки на Декларацию о независимости, убежден Пашинян
|Пашинян о выборах в Гюмри: работа правительства предусматривает и взаимодействие с местными органами самоуправления
|Пашинян ответил на обеспокоенность Баку по поводу роспуска МГ ОБСЕ и преамбулы Конституции Армении
|В Ереване 18-19 апреля пройдут Дни культуры Республики Казахстан в Республике Армения
|Замглавы Минюста Армении обсудил с представителями СЕ процесс конституционных реформ
|МВД РА намерено провести новый тендер по выбору поставщика камер видеонаблюдения - министр
|Никол Пашинян посетил административный комплекс недавно построенного Центра патрульной службы и оперативного управления МВД
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|В ближайшее время правительство Армении утвердит новую стратегию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - министр
|Глава МВД Армении: Зафиксирован рост общественного доверия к работе полиции
|Одной из целей реформ системы МВД является идея о том, что полицейский должен стать помощником гражданина - министр
|Посол Франции в Азербайджане призвала освободить армянских пленных
|В Гюмри началось первое заседание совета старейшин: правящий "ГД" его бойкотирует и требует новые выборы
|Парламент Арцаха внес изменения в Конституцию республики
|Конверс Банк досрочно разместил дебютные облигации медцентра "Вардананц" - за 10 дней вместо 3-х месяцев
|Власти Армении хотят внести изменения в порядок аттестации учителей - глава МОНКС
|Таня Файон подтвердила поддержку Словенией усилий, направленных на мир и стабильность на Южном Кавказ
|Пашинян провел заседание правящей партии
|Секретарь Совбеза Армении провел переговоры с главой офиса вице-президента Еврокомиссии
|В Токио прошли переговоры между Президентом Туркменистана и Премьер-министром Японии
|Главы МИД Армении и Франции провели телефонную беседу
|Правительство Армении планирует продлить на 2 месяца госпрограмму помощи арцахцам
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Делегация Северо-Кавказского федерального университета России провела переговоры в Национальной академии наук Армении
|Защита экс-командующего Армией обороны Арцаха обжаловала приговор суда первой инстанции
|Прокуратура дала ход сообщению о разжигании ненависти к беженцам из Арцаха
|Президент Грузии находится с официальным визитом в Азербайджане
|Спикер НС: День Победы является праздником и армянского народа
|Симонян: третий президент РА до сих пор не понял, что партию "Гражданский договор" к власти привел народ
|Фонд "Татоян" опубликовал очередной доклад с доказательствами этнических чисток, совершённых Азербайджаном в Арцахе
|"Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри выступит с заявлением, в котором представит свою позицию об участии в работе Совета - Симонян
|Обвиняемый по делу о подкупе избирателей в пользу <Честь имею> приговорен к тюремному сроку
|Представители международной программы IDEA намерены начать сотрудничество с ЦИК Армении
|В Национальном Собрании Армении должна быть комиссия по этике - спикер НС
|Секретарь Совбеза Армении провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам обороны в Брюсселе
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