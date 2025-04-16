Среда, 16 Апреля 2025 17:47

АрмИнфо. Одной из школ Минска присвоено имя маршала Советского Союза, великого армянского полководца Ованеса Баграмяна и открыт Зал славы Баграмяна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе российско-армянского фонда "Наследие и прогресс", торжественное мероприятие по случаю присвоения школе имени состоялось 15 апреля в белоруской столице.

Мероприятие было инициировано Российско-армянским фондом "Наследие и прогресс. В мероприятии приняли участие представители мэрии Минска, внуки маршала Баграмяна Иван Баграмян и Карине Наджарова, а также руководители вышеупомянутого фонда Арамаис Камалов и Артур Согомонян.