Среда, 16 Апреля 2025 16:49

АрмИнфо. Мировая тенденция демонстрирует, что, как правило, шоумены становятся политическими деятелями, в Армении же все с точностью наоборот. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-председатель партии Армянский национальный конгресс Левон Зурабян.

"Надо быть объективным. За семь лет он усвоил одно: вести себя как обезьяна. Просто в последнее время мировая тенденция иная: шоумены стали политическими деятелями", - написал политик.

Он добавил, что "этот парень превратился из политика в обезьяну". "Эволюция!" - отметил Зурабян, не уточнив при этом, кого именно он имеет в виду.