Среда, 16 Апреля 2025 16:25

АрмИнфо. Основатель партии "ДОК" Вардан Гукасян подтвердил, что не будет экстрагирован в Армению. Об этом говорится в заявлении, распространенном партией "ДОК".

При этом в политической силе добавили, что судебные процессы продолжаются, и в политической силе ожидают полного освобождения Вардана Гукасяна. "Это победа справедливости, достигнутая благодаря принципиальности, молчанию и вере. Мы никогда не торопились и не делали заявлений до тех пор, пока оно не было озвучено именно тем, кто находился в центре этой борьбы. Сегодня мы можем с уверенностью сказать: да, это победа. Однако это также напоминание о том, что наша борьба продолжается", - отмечается в заявлении "ДОК".

Напомним, что в начале февраля в СМИ распространилась информация о том, что Вардан Гукасян был задержан американской полицией по запросу армянских правоохранительных органов. Министерство внутренних дел Армении не стало комментировать эти сообщения. Но позже директор по коммуникациям Северо- Западного региона иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) сообщил, что Вардан Гукасян был задержан сотрудниками таможенной и миграционной службы США и находится под стражей в Лас-Вегасе, штат Невада. Отмечалось, что Гукасяну грозит депортация из-за нарушений правил пребывания на территории США.