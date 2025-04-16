Среда, 16 Апреля 2025 16:13

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанна Андреасян встретилась с представителями киноиндустрии в Театре киноактера имени Генрика Маляна, где поздравила их с профессиональным праздником - Днем армянского кино.

Как сообщили в пресс-службе МОНКС, на встрече министр подчеркнула значимость работы кинематографистов в развитии и популяризации армянского кино. В этой связи Андреасян напомнила, что правительство Армении реализует специальные программы, направленные на оценку и поощрение деятелей культуры, которые принимают участие в престижных фестивалях и церемониях награждения, а также получают заслуженные награды.

Кроме того, министр напомнила о ранее утвержденном правительством порядке частичной компенсации инвестиций в кинопроизводство. Согласно этому порядку, как напомнили в Министерстве, для инвестиций в сферу кино предусмотрен возврат до 35% средств. Глава МОНКС выразила уверенность, что данная инициатива станет новым стимулом для развития киноиндустрии и откроет широкие возможности для ее участников.

В рамках встречи также состоялся показ дебютного анимационного фильма режиссера Закара Демирчяна "Змеиный суп", включенного в конкурсную программу "Перспективы" международного фестиваля анимационных фильмов в Анси.