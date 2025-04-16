Среда, 16 Апреля 2025 16:02

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает все то, что ему позволяет делать президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом 16 апреля журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

В частности, по его словам, главе армянского правительства разрешено кататься на велосипеде и готовить омлеты. Все остальные вопросы, как заметил депутат, решаются в Баку, в том числе, и все выдвигаемые предусловия, касающиеся Конституции и ликвидации Минской группы ОБСЕ. Как подчеркнул Артур Хачатрян, декларация о независимости являлась краеугольным камнем при создании армянского государства, именно благодаря этому документу были зафиксированы многочисленные успехи в процессе формирования независимой Республики Армения. Провал при реализации декларации, как и провал всей внешней и внутренней политики, связан, в первую очередь, с приходом Никола Пашиняна к власти.

Депутат заметил, что премьер-министр РА готов пойти на любые уступки Азербайджану, чтобы сохранить свою власть. Для того, чтобы пойти на выборы и рассчитывать в ходе их проведения на что- то, ему нужен клочок бумаги, на котором будет написано "мирный договор", невзирая на то, что это станет безоговорочной капитуляцией. "Ему важно доказать избирателям, что этот клочок бумаги якобы послужит установлению мира, в противном случае, придут силы, которые приведут страну к войне", - заметил оппозиционер.

Хачатрян добавил, что благополучие нынешней власти полностью зависит от прихотей Алиева и Эрдогана. Он заметил, что выбор Пашиняна "капитуляция или война" сам по себе ложный, поскольку этот выбор сложился только при нынешнем премьер-министре. "Есть переговорный процесс, в ходе проведения которого можно было получить такие результаты, которые удовлетворили бы законные интересы всех сторон. Он сам принес войну на голову армянскому народу, и он же сегодня бесцеремонно заявляет о рисках новой войны", - подчеркнул политик.