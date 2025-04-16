Среда, 16 Апреля 2025 14:22

АрмИнфо. IDBank стал официальным членом Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы (BACEE), что ознаменовало собой значимый шаг на пути к расширению международного сотрудничества и усилению позиций Банка в регионе.

Соглашение о членстве было подписано в ходе официальной церемонии, состоявшейся в Будапеште. В мероприятии приняли участие председатель правления IDBank Мгер Абраамян и представители руководства BACEE. Церемония символизировала начало многообещающего и взаимовыгодного сотрудничества.

Основанная в 1996 году, BACEE является авторитетной региональной профессиональной организацией, объединяющей финансовые учреждения из стран Европейского союза, Центральной и Восточной Европы, Западных Балкан и Кавказа. Миссия организации — способствовать сотрудничеству между членами и поддерживать устойчивое развитие банковского сектора в регионе.

Благодаря этому членству IDBank получает доступ к широкому спектру ресурсов и возможностей, включая участие в конференциях, семинарах, обучающих программах и инициативах BACEE, таких как Программа развития корреспондентского банковского обслуживания.

Председатель правления IDBank Мгер Абраамян отметил: «Мы гордимся тем, что присоединились к BACEE, и уверены, что это партнерство будет способствовать реализации стратегических целей IDBank, в частности, укреплению международных связей и внесению вклада в финансовый рост и стабильность региона.»

Генеральный секретарь BACEE Иштван Ленгел подчеркнул: «IDBank занимает значимое место в банковском секторе Армении, и его вступление в ряды членов BACEE способствует расширению географии нашей деятельности и повышению узнаваемости Ассоциации. Мы рады оказывать поддержку устойчивому и активному развитию IDBank как внутри страны, так и за её пределами».