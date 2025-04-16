Среда, 16 Апреля 2025 13:40

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял участие в дискуссии на тему "Перекресток мира", организованной Rasmussen Global Group в Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, в мероприятии приняли участие высокопоставленные должностные лица и эксперты из институтов ЕС и государств- членов и были обсуждены шаги по установлению мира на Южном Кавказе.

В этом ключе секретарь Совбеза Армении представил текущие усилия, предпринимаемые армянским правительством, упомянул о проекте "Перекресток мира", выдвинутый правительством Армении, и подчеркнута важность проекта как важнейшего узла, соединяющего Европу и Азию.

Григорян ответил на вопросы присутствующих в формате "вопрос-ответ", в частности, касающиеся региональной и международной политики Армении.