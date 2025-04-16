Среда, 16 Апреля 2025 13:24

АрмИнфо. Премьер Армении Никол Пашинян в своей записи обратился к соглашению о мире с Азербайджаном, роспуску МГ ОБСЕ и требованию Баку пересмотреть Конституцию Армении.

Пашинян напомнил, что ранее неоднократно заявлял о готовности подписать согласованный проект соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

При этом, указал он, Азербайджан официально увязывает подписание соглашения с двумя вопросами. Первый из них - роспуск структур Минской группы ОБСЕ, с чем Ереван согласен.

<Если мы закрываем страницу нагорно-карабахского конфликта, а мы это делаем, то какой смысл иметь структуру, занимающуюся этим конфликтом?>, - отметил он. Вместе с тем, подчеркнул Пашинян, Минская группа ОБСЕ как минимум де-факто имеет более широкий подтекст, и в Ереване хотят быть уверены, что Азербайджан не рассматривает роспуск МГ ОБСЕ как попытку <закрыть> армяно-азербайджанское противостояние на территории Азербайджана и как шаг по его переносу на суверенную территорию Республики Армения.

<Чтобы развеять эту обеспокоенность, предлагаем Азербайджану подписать Мирное соглашение и совместное заявление в ОБСЕ о роспуске структур Минской группы. То есть положить на стол Мирное соглашение и совместное заявление о роспуске структур Минской группы и подписать и первое, и второе в одном и том же месте, в одно и то же время. Это, кстати, официальное предложение>, - написал он.

Следующий вопрос, который поднимает Азербайджан в контексте подписания Мирного соглашения, - это утверждение о том, что Конституция Республики Армения содержит территориальные претензии к Азербайджану. Пашинян надеется, что можно исходить из того, что Азербайджан поднимает этот вопрос в качестве искренней обеспокоенности, а не предлога не подписывать мирное соглашение, <как считают некоторые эксперты>.

<Мы сами должны честно разобраться в сути вопроса, в его политическом и правовом содержании>, - отметил он. Пашинян напомнил, что в сентябре 2024 года Конституционный суд РА рассмотрел Положение о совместной деятельности Комиссии по делимитации государственной границы и безопасности границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и констатировал, что Положение, где в качестве основного принципа демаркации границы между двумя странами зафиксирована Алма-Атинская декларация, соответствует Конституции Республики Армения.

<Это означает, что наш Конституционный Суд зафиксировал, что принцип Алма- Атинской декларации, согласно которому территория независимой Армении тождественна территории Советской Армении, а территория независимого Азербайджана тождественна территории Советского Азербайджана, и на основе которого стороны договорились о нормализации отношений в Праге 6 октября 2022 года, полностью соответствует Конституции Республики Армения. И, следовательно, уполномоченный орган по толкованию Конституции Армении непреложным решением определил, что в Конституции Республики Армения нет территориальных претензий к Азербайджану или какой-либо другой стране. Повторяю, это решение, имеющее высшую юридическую силу и не подлежащее отмене>, - пояснил он.

Вместе с тем, Пашинян в очередной раз обращает внимание на то, что в Конституции Азербайджанской Республики есть территориальные претензии к Республике Армения. Но Ереван не поднимает этот вопрос, поскольку в проекте Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном содержатся необходимые формулировки, решающие этот вопрос: зафиксировано, что стороны не имеют территориальных претензий друг к другу и обязуются не предъявлять подобных претензий в будущем. При том понимании, что обе страны признают территориальную целостность друг друга в пределах территории советских республик, как указано в Алма- Атинской декларации.

<Таким образом, если предположить, что позиция Азербайджана по нашей Конституции - это не повод для чего-то иного, а искренняя обеспокоенность, то наиболее действенный способ развеять эту обеспокоенность - не не подписывать соглашение, а подписать его. Почему? Потому что согласно нашему законодательству правительство обязано направить текст Мирного соглашения в Конституционный суд Республики Армения для подтверждения его соответствия нашей Конституции>, - написал армянский премьер.

При этом, заметил Пашинян, если Конституционный суд решит, что текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном не соответствует Конституции Республики Армения, что маловероятно, то у Армении возникнет конкретная ситуация с необходимостью выбора между миром и конфликтом. Но если Конституционный суд Республики Армения вынесет решение о том, что текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном соответствует Конституции Республики Армения, то никаких препятствий для ратификации соглашения после ратификации в Национальном Собрании и парламенте не будет.

<Будет задействована часть 3 статьи 5 Конституции Республики Армения, которая гласит: <В случае противоречия норм международных договоров, ратифицированных Республикой Армения, законам применяются нормы международных договоров>. Это означает, что Мирное соглашение приобретет высшую юридическую силу в Армении, как и в Азербайджане, после ратификации, а, следовательно, своей нынешней позицией по Мирному соглашению Азербайджан препятствует решению поднятых им вопросов, и именно это дает основание многим экспертам говорить о том, что Азербайджан просто затягивает подписание Мирного соглашения под надуманным предлогом. Чтобы не впадать в недоразумения, еще раз подчеркну: независимо от трактовки, решением поднятых Азербайджаном вопросов является неподписание Мирного соглашения, а его подписание. И поскольку у нас тоже есть схожие проблемы, то же самое относится и к Республике Армения>, - указал он.

Постскриптумом Никол Пашинян написал: <Несмотря на все трудности и осложнения, Правительство и я лично не отступим от Мирной повестки дня. Очевидно, что определенные силы как в Армении, так и за ее пределами ведут ежедневную пропаганду войны и предпринимают конкретные действия, направленные на ее воплощение в жизнь>.

Среди этих действий Пашинян указал воинственную риторики Азербайджана, которая выражается в дезинформации о нарушении режима прекращения огня Арменией и частых, если не ежедневных, нарушениях режима прекращения огня со стороны азербайджанских вооруженных сил.

<В основном эти нарушения носят нецелевой характер, хотя за последний месяц зафиксировано два конкретных случая нападения на село Хнацах Сюникской области. Однако в этот период в ряде населенных пунктов нашей республики были слышны неприцельные выстрелы. Указанные выстрелы являются либо следствием недисциплинированности азербайджанских вооруженных сил, либо преследуют цель оказания психологического давления на население указанных населенных пунктов. Республика Армения призывает Азербайджанскую Республику расследовать вышеуказанные случаи и принять меры по их пресечению.

Повторяю, что я дал четкий приказ армянской армии не нарушать режим прекращения огня, и Республика Армения готова изучить факт нарушения режима прекращения огня нашей армией.

В то же время я еще раз предлагаю Азербайджану создать единый механизм расследования пограничных инцидентов, включая нарушения режима прекращения огня, который действовал бы в ежедневном режиме. В этом контексте считаю необходимым ответить на все заявления, предрекающие новую эскалацию и даже новую войну между Арменией и Азербайджаном.

Войне нет оправдания. Армения и Азербайджан признали территориальную целостность, суверенитет, нерушимость международно признанных границ друг друга и недопустимость угрозы применения силы. Исходя из этих реалий, призываю все силы и лиц, действующих в Армении и Азербайджане, быть предельно ответственными, не делать заявлений, прямо или косвенно противоречащих вышеизложенной логике, и не подвергать эту логику сомнению. Это никуда не приведет. Народы Армении и Азербайджана заслуживают мира и мирного сосуществования. Войны не будет, будет мир>.