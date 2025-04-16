Среда, 16 Апреля 2025 12:45

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении министра внутренних дел Арпине Саркисян посетил административный комплекс недавно построенного Центра патрульной службы и оперативного управления МВД.

Как сообщает пресс-служба премьера, Николу Пашиняну представили техническое оснащение и возможности новых электромобилей Патрульной службы.

Премьер-министр ознакомился с помещениями для приема граждан, расположенными в отделе по рассмотрению административных дел, а также с условиями содержания батальонов. Пашинян также посетил оружейный склад, стрельбище и спортзал.