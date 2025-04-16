Среда, 16 Апреля 2025 12:42

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении проведет внеочередное заседание. Решение о его проведении подписал председатель НС Ален Симонян.

Как сообщает пресс-служба парламента, внеочередное заседание состоится сразу после завершения пленарных заседаний, стартовавших с 15 апреля. В повестку заседания, которое созывается по инициативе группы депутатов, включен всего один вопрос: поправки в Налоговом кодексе РА, которые планируется принять сразу в двух чтениях.

Ранее заместитель председателя комиссии НС по экономическим вопросам Бабкен Тунян сообщал о введенной в обращение законодательной инициативы, касающейся переноса сроков подачи деклараций о доходах физических лиц. В частности, как отмечал Тунян, с мая на 1 ноября переносится срок представления Всеобщей декларации и доходах для тех, кто подает декларацию в этом году (за доходы за 2024 год). Те, кто должен подать декларацию в следующем году (о доходах за 2025 год), могут сделать это со 2 марта по 1 ноября. На последующие годы срок подачи декларации будет установлен с 2 марта по 1 июля.

По словам Туняна, основная причина переноса сроков - проблема с ID картами. Из-за процесса получения ID карт образовались очереди, а без них невозможно заполнить декларацию о доходах. "Учитывая актуальность темы и вопросы, связанные со сроками, хотел бы сообщить, что мы примем проект на внеочередной сессии и по ускоренной процедуре до конца текущего месяца", - отмечал замглавы комиссии НС. Напомним, что внедрение системы Всеобщего декларирования доходов всех граждан - резидентов республики началось с 2023 года. Процесс организован в три этапа, с каждым годом будет увеличиваться круг людей, обязанных предоставлять декларацию. Внедрение системы завершится до конца 2025 года.