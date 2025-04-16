Среда, 16 Апреля 2025 12:41

АрмИнфо. В ближайшее время правительство Армении утвердит новую стратегию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Об этом 16 апреля в Национальном Собрании РА заявила министр внутренних дел РА Арпине Саркисян.

Она напомнила, что несколько недель назад документ был обсужден на совещании под председательством премьер-министра РА. В документе предусмотрена организация разъяснительной работы о вреде наркотиков в школах страны, поскольку очень важно удерживать несовершеннолетних от вовлечения в эту преступную сферу, что, в свою очередь, должно привести к положительным результатам в будущем.

Министр не согласна с инициативой ряда парламентариев о применении в отношении школьников обязательного прохождения освидетельствования на употребление наркотиков или психотропных веществ. "Подобная инициатива может означать, что все без исключения школьники принимают участие в незаконном обороте наркотиков, что явно не соответствует реальности", - сказала министр, добавив, что в годовом разрезе в среднем насчитывается 10 несовершеннолетних, которые проходят по различным уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Саркисян заметила, что выступает за применение добровольной системы тестирования школьников с применением общей базы, на которой родители смогут выступать с соответствующими обращениями.