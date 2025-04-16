Среда, 16 Апреля 2025 12:38

АрмИнфо. В Армении наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий и жертв, а также рост общественного доверия к деятельности полиции. Об этом в ходе итогового мероприятия программы "Содействие реформам правоохранительных органов и сферы безопасности в Армении", реализуемой при финансовом содействии ЕС, заявила министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе своего выступления глава МВД заверила, что благодаря ежедневным усилиям программы и работе армянских команд удалось не только детально проанализировать функции каждого структурного подразделения Министерства, но и переосмыслить их, создав прочную основу для эффективных и долгосрочных реформ. Саркисян выразила уверенность, что совместные усилия и четкое планирование позволили перейти от идеологического уровня к практическому, обеспечив логическое завершение каждого действия.

В свою очередь глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос отметил, что для Евросоюза является большой честью участвовать в одной из крупнейших реформ в Армении, направленных на улучшение услуг для граждан. Он подчеркнул, что сотрудничество с партнерами из Литвы и Латвии, а также запуск процесса либерализации визового режима свидетельствуют о высокой эффективности совместной работы.

В ходе мероприятия министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович обсудил вопросы миграционных потоков и управления границами, отметив значимость обмена опытом в различных направлениях. Он подчеркнул, что программа является ярким примером того, чего можно достичь благодаря совместным усилиям, обмену ресурсами и знаниями.

В завершение мероприятия состоялась церемония вручения медалей и благодарственных грамот. Гости также почтили память жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе и посетили Музей-институт Геноцида армян, ознакомившись с его экспозициями.