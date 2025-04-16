Среда, 16 Апреля 2025 12:17

АрмИнфо. Кандидат на пост мэра Гюмри от правящей партии "Гражданский договор", исполняющий обязанности мэра Сарик Минасян считает, что необходимо провести новые, досрочные выборы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Facebook", подчеркнув, что "Гражданский договор" не будет участвовать в первом заседании нового Совета старейшин, сформированного по итогам выборов, прошедших 30 марта.

По словам Минасяна, "Гражданский договор" не будет участвовать в

заседании, "которое пройдет с участием тех, кто обманным путем вымогал голоса у гюмрийцев, и представителей сил, готовых отдать их другим".

"Я призываю членов совета, обеспокоенных будущим Гюмри, голосовать по совести, не принимать навязанное вам в результате чужих расчетов решение и не омрачать будущее Гюмри. В сложившейся ситуации управление Гюмри обречено, кризис неизбежен.

Гюмри не должен стать городом с неопределенным будущим, это не в интересах гюмрийцев. Ваш ребенок и вы лично будете нести ответственность за последствия вашего неверного шага, как бы вы ни избегали этой ответственности.

Ради Гюмри и жителей Гюмри мы должны провести новые, внеочередные выборы", - написал он.

Отметим, что сейчас в Гюмри проходит первое заседание нового Совета

старейшин, на котором выберут мэра города: правящий "ГД" его бойкотирует. Заседание, которое началось с молитвы и гимна Гюмри, проводит глава Компартии Вардан Гукасян.

В зале присутствуют все преодолевшие проходной барьер на недавних

выборах политсилы, кроме представителей правящей партии страны, не сумевших набрать 50%+1.

Ранее оппозиционный кандидат Вардан Гукасян, возглавлявший список Компартии и набравший среди оппозиционеров большее количество голосов, добился поддержки со стороны оппозиционных конкурентов, что позволит ему возглавить город.