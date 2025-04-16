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 Среда, 16 Апреля 2025 12:17
Наира Бадалян

В Гюмри началось первое заседание совета старейшин: правящий "ГД" его бойкотирует и требует новые выборы

В Гюмри началось первое заседание совета старейшин: правящий "ГД" его бойкотирует и требует новые выборы

АрмИнфо.  Кандидат на пост мэра Гюмри от правящей партии "Гражданский договор", исполняющий обязанности мэра Сарик Минасян считает, что необходимо провести новые, досрочные выборы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Facebook", подчеркнув, что "Гражданский договор" не будет участвовать в первом заседании нового Совета старейшин, сформированного по итогам выборов, прошедших 30 марта.

 

По словам Минасяна, "Гражданский договор" не будет участвовать в

заседании, "которое пройдет с участием тех, кто обманным путем вымогал голоса у гюмрийцев, и представителей сил, готовых отдать их другим".

 

"Я призываю членов совета, обеспокоенных будущим Гюмри, голосовать по совести, не принимать навязанное вам в результате чужих расчетов решение и не омрачать будущее Гюмри. В сложившейся ситуации управление Гюмри обречено, кризис неизбежен.

 

Гюмри не должен стать городом с неопределенным будущим, это не в интересах гюмрийцев. Ваш ребенок и вы лично будете нести ответственность за последствия вашего неверного шага, как бы вы ни избегали этой ответственности.

 

Ради Гюмри и жителей Гюмри мы должны провести новые, внеочередные  выборы", - написал он.

 

Отметим, что сейчас в Гюмри проходит первое заседание нового Совета

старейшин, на котором выберут мэра города: правящий "ГД" его бойкотирует. Заседание, которое началось с молитвы и гимна Гюмри, проводит глава Компартии Вардан Гукасян.

 

В зале присутствуют все преодолевшие проходной барьер на недавних

выборах политсилы, кроме представителей правящей партии страны, не сумевших набрать 50%+1.

 

Ранее оппозиционный кандидат Вардан Гукасян, возглавлявший список Компартии и набравший среди оппозиционеров большее количество голосов, добился поддержки со стороны оппозиционных конкурентов, что позволит ему возглавить город.

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