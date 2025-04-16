Среда, 16 Апреля 2025 11:45

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян накануне принял заместителя премьер-министра, министра иностранных и европейских дел Словении Таню Файон, которая находится в Армении с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян приветствовал визит вице- премьера Словении в Армению и выразил уверенность, что он придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений. Никол Пашинян подчеркнул необходимость активизации сотрудничества между правительствами двух стран с целью развития и расширения связей в политической, экономической и других сферах.

Таня Файон также подчеркнула важность последовательного развития отношений с Арменией и добавила, что целью визита в РА является обсуждение возможностей и дальнейших шагов по развитию двустороннего сотрудничества.

Никол Пашинян и Таня Файон обсудили темы регионального значения. В частности, речь шла о факте согласования проекта соглашения <Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном>. Пашинян подчеркнул приверженность правительства Армении мирной повестке дня.

Со своей стороны Файон подтвердила поддержку Словенией усилий, направленных на установление мира и стабильности на Южном Кавказе, подчеркнув важность диалога и дипломатического сотрудничества.

В то же время он подчеркнул важность проекта правительства РА <Перекресток мира> в контексте разблокирования региональных коммуникационных путей.

Состоялся также обмен мнениями о дальнейшем развитии отношений Армения- Европейский Союз, а также о возможностях поддержки продолжающихся демократических и институциональных реформ в Армении и расширения тесного сотрудничества.