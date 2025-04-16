Среда, 16 Апреля 2025 11:34

АрмИнфо. 15 апреля состоялось заседание правления правящей партии <Гражданский договор> под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщили в пресс-службе партии, обсуждались вопросы, связанные с организацией VII съезда партии, а также связи с общественностью.