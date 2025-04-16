Среда, 16 Апреля 2025 11:29

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в рамках рабочего визита в Брюссель провел встречу с главой офиса вице- президента Европейской комиссии Вивиан Лунеллой

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития партнерских отношений между Арменией и ЕС. Особое внимание было уделено вопросам международной и региональной безопасности.

Григорян проинформировал европейскую сторону о шагах, предпринимаемых армянским правительством в направлении установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе.