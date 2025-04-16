Среда, 16 Апреля 2025 11:21

АрмИнфо. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел во вторник, 15 апреля, в Токио переговоры с главой Правительства Японии Сигэру Исибой. Официальная церемония встречи состоялась в офисе Премьер-министра Японии, где главе Туркменистана оказали подобающие почести.

После церемонии фотографирования на фоне Государственных флагов двух стран был принят Совместный пресс-релиз, а также объявлено о подписании Меморандума о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии о реализации энергетических переходов.

Открывая переговоры на высшем уровне, Сигэру Исиба отметил, что для Президента Сердара Бердымухамедова это первый визит в Японию, и поблагодарил высокого гостя за принятое приглашение посетить страну. Поздравив главу государства с успешно проведением Национального дня Туркменистана на ЭКСПО-2025, Премьер-министр Сигэру Исиба отметил высокий уровень организации мероприятий по случаю данного события.

Премьер-министр отметил, что Япония высоко оценивает инициативы Туркменистана по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе и на планете, а также нейтральный правовой статус страны, трижды закреплённый Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Поблагодарив Премьер-министра Сигэру Исибу от своего имени, а также от имени делегации Туркменистана за гостеприимство, глава государства передал искренние приветствия и наилучшие пожелания от Национального Лидера туркменского народа.

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил главу Правительства Японии с открытием ЭКСПО-2025 в Осаке, отметив, что Всемирная выставка является ярким символом инноваций, обмена культурами и сотрудничества на глобальном уровне.

Как отмечалось, Туркменистан и Япония успешно взаимодействуют по всем основным направлениям. Между двумя странами осуществляется активный политический диалог, динамично развиваются торгово-экономические связи, продолжается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание уделяется укреплению межпарламентских контактов.

Туркмено-японское партнёрство успешно развивается и в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», который является эффективной формой многостороннего взаимодействия. В рамках данного формата реализуется ряд экономических проектов регионального масштаба, которые охватывают такие области, как сельское хозяйство, транспорт и инвестиции.

Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на основных направлениях двусторонних отношений. Первое – взаимодействие в политико-дипломатической сфере, сказал Президент Туркменистана, подчеркнув, что наша страна придаёт особое значение дальнейшему развитию туркмено-японского политического диалога. В данной связи для наращивания двустороннего предложено активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств, а также представительств обоих государств при международных организациях.

Второе – расширение торгово-экономических контактов. На сегодняшний день в Туркменистане реализован ряд крупных проектов с участием японских компаний. В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность нашей страны к продолжению претворения в жизнь новых экономических проектов с японскими партнёрами. В их ряду определены строительство второго завода по производству аммиака и карбамида, а также второго завода по производству бензина из природного газа.

В качестве третьего вектора глава государства назвал сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.В Туркменистане регулярно проводятся различные культурные мероприятия, организуемые Посольством Японии – Дни японского кино, презентация икебаны, демонстрация блюд японской кухни. В 2024 году в культурно-парковом комплексе «Magtymguly Pyragy» в Ашхабаде был установлен памятник японскому писателю Ясунари Кавабата.

Прямые контакты установлены между высшими учебными заведениями двух стран. В Туркменистане большое значение придаётся изучению японского языка, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, продолжив, что сегодня в ряде вузов и школ нашей страны преподаётся японский язык.

В текущем году отмечается 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана, и главным событием года станет Международный форум, который пройдет 12 декабря в Ашхабаде, сообщил Сердар Бердымухамедов и пригласил Сигэру Исибу принять участие в работе Форума.



