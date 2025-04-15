Вторник, 15 Апреля 2025 20:17

АрмИнфо.15 апреля министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ноэлем Баро.

Как сообщает МИД РА, в ходе беседы министры обсудили вопросы повестки двустороннего партнерства Армения-Франция. Министр Мирзоян представил ситуацию с безопасностью в регионе и текущие усилия, направленные на установление мира на Южном Кавказе, в том числе подчеркнув важность подписания <Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой>.

Глава внешнеполитического ведомства Армении высоко оценил интерес, проявленный в этом направлении со стороны Франции, в том числе министром Баро.