|Главы МИД Армении и Франции провели телефонную беседу
|Правительство Армении планирует продлить на 2 месяца госпрограмму помощи арцахцам
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Делегация Северо-Кавказского федерального университета России провела переговоры в Национальной академии наук Армении
|Защита экс-командующего Армией обороны Арцаха обжаловала приговор суда первой инстанции
|Прокуратура дала ход сообщению о разжигании ненависти к беженцам из Арцаха
|Президент Грузии находится с официальным визитом в Азербайджане
|Спикер НС: День Победы является праздником и армянского народа
|Симонян: третий президент РА до сих пор не понял, что партию "Гражданский договор" к власти привел народ
|Фонд "Татоян" опубликовал очередной доклад с доказательствами этнических чисток, совершённых Азербайджаном в Арцахе
|"Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри выступит с заявлением, в котором представит свою позицию об участии в работе Совета - Симонян
|Обвиняемый по делу о подкупе избирателей в пользу <Честь имею> приговорен к тюремному сроку
|Представители международной программы IDEA намерены начать сотрудничество с ЦИК Армении
|В Национальном Собрании Армении должна быть комиссия по этике - спикер НС
|Секретарь Совбеза Армении провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам обороны в Брюсселе
|Сила одного драма — генеральный партнер DigiCode 2025
|Серж Саргсян пояснил каким силам он проиграл в 2018 году во время "бархатной революции"
|Серж Саргсян: Каждый несет ответственность за осла, чей лоб он поцеловал
|Пашинян закрывает страницу нагорно-карабахского конфликта и делает Баку официальное предложение
|Ереван и Лион подписали меморандум о сотрудничестве
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Омбудсмен Арцаха: Правительство Армении лишило арцахское население армянского гражданства
|С 2018 года на содействие Арцаху и арцахцам выделено $1,3 млрд.: Премьер РА
|Мирзоян провел совещание с послами Армении в странах Европы и Северной Америки
|Омбудсмен Арцаха: Игнорирование прав арцахцев не приведет Армению к миру с Азербайджаном
|Армения и Иран выступили за дальнейшее расширение диалога на экспертном уровне
|Войны не будет: убежден Пашинян
|Глава МИД Словении посетит Армению
|Сотрудники КГД выявили крупную партию гашиша общим весом в 85 кг
|В Армении "накрыта" преступная группировка, похищавшая мошенническим путем средства граждан
|Пашинян задумался над созданием в Армении суда присяжных
|Правящая в Армении фракция провалила предложенный оппозицией проект об отмене системы декларирования доходов физлиц
|Весна в Армению вернется с 17 апреля, до этого в ряде районах будет наблюдаться обильный снегопад
|В ближайшее время состоится встреча глав парламентов Армении и Грузии
|Мирзоян: Ереван никогда не был так близок к миру с Баку и Анкарой
|Мирзоян: Армения предложила использовать современные механизмы контроля Азербайджану по маршруту в Нахиджеван через Сюник
|Мирзоян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном как на армяно-азербайджанской границе, так и в третьей стране
|Принята Резолюция Генассамблеи ООН «Дополнительная информация о порядке проведения Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю»
|Армения и Литва подписали план сотрудничества между департаментами внутренних дел на 2025 год
|"Аврора" анонсировала место и время проведения Форума по правам человека и гуманитарной помощи
|У экс-судьи Кассационного суда Армении могут изъять часть имущества
|Пашинян принял министра внутренних дел Литвы
|21 вопрос включен в повестку заседания Национального Собрания Армении
|Армянский правовой центр осудил решение властей Армении прекратить розыск азербайджанского военного преступника, обезглавившего арцахскго старика
|Оппозиционер: власти Армении прибегают все к новым ухищрениям, чтобы узаконить свои противоправные действия
|В "Евронест" отмечают необходимость установления долгосрочного мира в регионе
|На Армении надвигается очередной циклон
|Омбудсмен культурного наследия: Азербайджан срoвнял с землей арцахское село Саркисашен
|Депутат НС: Баку не настроен на заключение мирного договора с Ереваном
|Дашнакцаканы проведут традиционное факельное шествие по случаю 110-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи
|Безбилетников в транспорте Еревана будут штрафовать - представлен проект закона
|Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге уделят особое внимание Армении и Азербайджану
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сегодня нарушаются права арцахцев, а завтра - всего населения Армении - митинг у Генпрокуратуры
|ВТБ (Армения): Кредиты в рассрочку набирают всё большую популярность среди молодежи
|Экоцид в Армении: На этот раз десятки зеленых деревьев срублены в городе Масис
|Глава МИД Франции призвал Азербайджан подписать мирный договор с Арменией и освободить всех удерживаемых армян
|Армения намерена стать участницей Конвенции Овьедо
|Совет по защите прав арцахцев потребовал от МИД Армении предпринять конкретные шаги для защиты прав жителей Арцаха
|В Армении будут продлены сроки начала применения закона "Об исполнительном производстве"
|Читать больше
АрмИнфо.15 апреля министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ноэлем Баро.
Как сообщает МИД РА, в ходе беседы министры обсудили вопросы повестки двустороннего партнерства Армения-Франция. Министр Мирзоян представил ситуацию с безопасностью в регионе и текущие усилия, направленные на установление мира на Южном Кавказе, в том числе подчеркнув важность подписания <Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой>.
Глава внешнеполитического ведомства Армении высоко оценил интерес, проявленный в этом направлении со стороны Франции, в том числе министром Баро.
|Главы МИД Армении и Франции провели телефонную беседу
|Правительство Армении планирует продлить на 2 месяца госпрограмму помощи арцахцам
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Делегация Северо-Кавказского федерального университета России провела переговоры в Национальной академии наук Армении
|Защита экс-командующего Армией обороны Арцаха обжаловала приговор суда первой инстанции
|Прокуратура дала ход сообщению о разжигании ненависти к беженцам из Арцаха
|Президент Грузии находится с официальным визитом в Азербайджане
|Спикер НС: День Победы является праздником и армянского народа
|Симонян: третий президент РА до сих пор не понял, что партию "Гражданский договор" к власти привел народ
|Фонд "Татоян" опубликовал очередной доклад с доказательствами этнических чисток, совершённых Азербайджаном в Арцахе
|"Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри выступит с заявлением, в котором представит свою позицию об участии в работе Совета - Симонян
|Обвиняемый по делу о подкупе избирателей в пользу <Честь имею> приговорен к тюремному сроку
|Представители международной программы IDEA намерены начать сотрудничество с ЦИК Армении
|В Национальном Собрании Армении должна быть комиссия по этике - спикер НС
|Секретарь Совбеза Армении провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам обороны в Брюсселе
|Сила одного драма — генеральный партнер DigiCode 2025
|Серж Саргсян пояснил каким силам он проиграл в 2018 году во время "бархатной революции"
|Серж Саргсян: Каждый несет ответственность за осла, чей лоб он поцеловал
|Пашинян закрывает страницу нагорно-карабахского конфликта и делает Баку официальное предложение
|Ереван и Лион подписали меморандум о сотрудничестве
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Омбудсмен Арцаха: Правительство Армении лишило арцахское население армянского гражданства
|С 2018 года на содействие Арцаху и арцахцам выделено $1,3 млрд.: Премьер РА
|Мирзоян провел совещание с послами Армении в странах Европы и Северной Америки
|Омбудсмен Арцаха: Игнорирование прав арцахцев не приведет Армению к миру с Азербайджаном
|Армения и Иран выступили за дальнейшее расширение диалога на экспертном уровне
|Войны не будет: убежден Пашинян
|Глава МИД Словении посетит Армению
|Сотрудники КГД выявили крупную партию гашиша общим весом в 85 кг
|В Армении "накрыта" преступная группировка, похищавшая мошенническим путем средства граждан
|Пашинян задумался над созданием в Армении суда присяжных
|Правящая в Армении фракция провалила предложенный оппозицией проект об отмене системы декларирования доходов физлиц
|Весна в Армению вернется с 17 апреля, до этого в ряде районах будет наблюдаться обильный снегопад
|В ближайшее время состоится встреча глав парламентов Армении и Грузии
|Мирзоян: Ереван никогда не был так близок к миру с Баку и Анкарой
|Мирзоян: Армения предложила использовать современные механизмы контроля Азербайджану по маршруту в Нахиджеван через Сюник
|Мирзоян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном как на армяно-азербайджанской границе, так и в третьей стране
|Принята Резолюция Генассамблеи ООН «Дополнительная информация о порядке проведения Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю»
|Армения и Литва подписали план сотрудничества между департаментами внутренних дел на 2025 год
|"Аврора" анонсировала место и время проведения Форума по правам человека и гуманитарной помощи
|У экс-судьи Кассационного суда Армении могут изъять часть имущества
|Пашинян принял министра внутренних дел Литвы
|21 вопрос включен в повестку заседания Национального Собрания Армении
|Армянский правовой центр осудил решение властей Армении прекратить розыск азербайджанского военного преступника, обезглавившего арцахскго старика
|Оппозиционер: власти Армении прибегают все к новым ухищрениям, чтобы узаконить свои противоправные действия
|В "Евронест" отмечают необходимость установления долгосрочного мира в регионе
|На Армении надвигается очередной циклон
|Омбудсмен культурного наследия: Азербайджан срoвнял с землей арцахское село Саркисашен
|Депутат НС: Баку не настроен на заключение мирного договора с Ереваном
|Дашнакцаканы проведут традиционное факельное шествие по случаю 110-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи
|Безбилетников в транспорте Еревана будут штрафовать - представлен проект закона
|Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге уделят особое внимание Армении и Азербайджану
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сегодня нарушаются права арцахцев, а завтра - всего населения Армении - митинг у Генпрокуратуры
|ВТБ (Армения): Кредиты в рассрочку набирают всё большую популярность среди молодежи
|Экоцид в Армении: На этот раз десятки зеленых деревьев срублены в городе Масис
|Глава МИД Франции призвал Азербайджан подписать мирный договор с Арменией и освободить всех удерживаемых армян
|Армения намерена стать участницей Конвенции Овьедо
|Совет по защите прав арцахцев потребовал от МИД Армении предпринять конкретные шаги для защиты прав жителей Арцаха
|В Армении будут продлены сроки начала применения закона "Об исполнительном производстве"
|Читать больше
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Вопрос с так называемым "Зангезурским коридором" будет решаться не в Армении - эксперт
|Проклятие исторической справедливости - мнение
|Искандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшаться
|Читать больше
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
|Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
|Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
|Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником Тер-Петросяна
|Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
|Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
|Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
|Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
|Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
|Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку
|Армянские респонденты евроинтеграции предпочитают сближением с Россией
|Шармазанов: Наши соотечественники из бакинской тюрьмы показали, что армянскую душу можно заточить, но нельзя сломить