Вторник, 15 Апреля 2025 17:59

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Аракеляна, Хачатряна, Башинджагяна, Сисакяна и жилые дома 95, 97, 101, 103 на улице Андраника; жилые дома 25/2, 25/4, 25/6 на улице Г. Асратяна, сады Далмы, улица Гагарина, “Ереван парк”, жилые дома 23/2, 23/7, 27/7. 23/18 на улице Ленинградяна, жилой дом 21/13 (здания 3, 4, 5) на улице Ленинградяна,

11:00-17:00 жилые дома на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); адрес: Агатангехоса 1; жилые дома 23-23/20 на улице Давида Анахта, частные дома 1/5-43 на 10-ой улице Зейтуна, жилые дома 42-44 и частные дома 28-40 на улице Грибоедова, школа N82, частные дома 6-24 на 1-ом переулке пр. Комитаса, улицы Бернакирнери и Христофора, жилой дом 70 на улице Маршала Худякова, ЗАО “Веолиа-Джур”, частные дома на улице Н. Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Арарат ской области:

10:00-15:00 села Армаш, Ерасх, Севакаван, Тигранашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайк ской области:

10։00-11։00 села Зар, Севаберд;

10։00-16։00 частично община Аргел и школа общины Аргел;

10:00-14:00 общины Карашамб, Тегеник; садоводческие компании “Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, “Марине’, станции компаний “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14։30 садоводческая компания “Арчадзор”, песчаный карьер “Ал Майнинг”, центр управления воздушным движением “Айаэронавигация”, ЧП “Г. Аветисян”, станции операторов “Вива-Армения”, “Тим Телеком”, ‘Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-13։00 частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ханджяна, Гая, Тегерашен, Андраника, Ереванян, ООО “Овакименк”, собственник “В. Саакян”;

11:00-16:00 квартал “Багреванд” в Джрвеже; частично 3-ий микрорайон, частично квартал “Усанохакан” в городе Абовян; села Зовк и Гегашен;

11:00-17:00 здания общинного миниципалитета города Абовян, автостанция, гостиничный комплекс “Сипан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Мартин Стар”, “АИСА”, ресторан “Кавказ”, воинская часть, ЗАО “П ев О”, собственники “Дж. Аветисян”, “С. Погосян”, “С. Овакимян”, “З. Саргсян”, “А. АРутюнян”, “Н. Торосян”, “С. Манукян”, станция компании “Вива Армения”, ООО “Эва-Мак”, “Папян ев Вординер”, “СЛЛ Газ”, кварталы “Ванаовит”, “Волоран”; село Маяковский и прилегающие территории;

в Гегаркуник ской области:

11:00-13:00 село Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 село Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15:00-16:50 1-ый, 2-ой, 3-ий, 5-ый, 6-ой переулки 1-ой улицы, 1-ый, 3-ий переулки 2-ой улицы, 3-ая улица в селе Торфаван;

в Лорий ской области:

10։00-13։00 улица Гр. Лусаворича, улица Таперакан полностью, частично улица Мясникяна в городе Ванадзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.