Вторник, 15 Апреля 2025 16:47

АрмИнфо. Обвиняемый по делу о подкупе избирателей в пользу блока партий <Честь имею> на парламентских выборах 2021 года, приговорен к тюремному сроку. Кассационный суд удовлетворил апелляцию Генерального прокурора Республики Армения, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ведомстве напомнили, что в рамках уголовного производства, расследованного антикоррупционным комитетом, было установлено, что житель одной из общин Араратской области К.Х. 19 июня 2021 года около 22:00 посетил дом жителя той же общины А.В. и предложил по 30 тысяч драмов за каждый в ползу <Честь имею>. Аналогичное предложение он сделал дочерям главы дома. Хозяин дома и одна из дочерей отказались, вторая согласилась.

30 июня 2021 года было принято решение о привлечении К.Х. в качестве обвиняемого по пункту 2 части 4 статьи 154.2 Уголовного кодекса РА, принятого 18.04.2003 г. (предложение взяток двум и более избирателям). К.Х. 1 июля 2021 года был объявлен розыск, а решением суда первой инстанции общей юрисдикции города Еревана от 2 июля 2021 года в его отношении в качестве меры пресечения был избран арест. Также было возбуждено уголовное преследование в отношении лица, получившего взятку, оно прекращено на основании раскаяния.

5 марта 2024 года К.Х. явился в Араратское отделение полиции МВД, где был арестован и доставлен в орган, ведущий производство. Решением антикоррупционного суда от 6 марта 2024 года в отношении обвиняемого

К.Х. применены комбинированные альтернативные меры пресечения: домашний арест сроком на 2 месяца, залог в размере 1 млн драмов и подписка о невыезде. Приговором Антикоррупционного суда от 17 мая 2024 года К.Х. был признан виновным, и ему было назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев (наказание не было применено условно, был установлен испытательный срок 4 года). Генеральная прокуратура подала апелляционную жалобу на условное неприменение наказания К.Х., которая была отклонена постановлением Апелляционного антикоррупционного суда от 15 июля 2024 года. Генеральный прокурор Республики Армения подал кассационную жалобу на вышеуказанное решение Апелляционного суда, которая была удовлетворена.

В частности, постановлением от 10 апреля 2025 года Кассационный суд изменил приговор Антикоррупционного суда от 17 мая 2024 года в отношении К.Х. и постановлением Апелляционного антикоррупционного суда от 15 июля 2024 года об оставлении его без изменения отменено условное неприменение назначенного К.Х. наказания. в виде лишения свободы и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, 1 месяц и 17 дней.

Решение Кассационного суда вступило в силу с момента опубликования.