Вторник, 15 Апреля 2025 16:30

АрмИнфо. 12 апреля состоялось 10-е юбилейное молодежное соревнование по программированию DigiCode. Главными партнерами мероприятия в этом году стали IDBank и Idram, представленные социальной инициативой «Сила одного драма».

Открывая мероприятие, директор по цифровому банкингу IDBank Сергей Аракелян поприветствовал участников и отметил важность подобных инициатив: «Именно благодаря таким конкурсам Армения сегодня занимает уверенные позиции в сфере технологического образования и обладает высоким потенциалом. Мы живем во времена, когда одна идея, одно нововведение могут кардинально изменить реальность. DigiCode 2025 — яркое тому подтверждение, и мы рады, что проект «Сила одного драма» стал частью этого события».

Директор СКПТ Саргис Карапетян подчеркнул, что реализация любой идеи требует поддержки и наличия единомышленников, без которых трудно воплощать в жизнь масштабные инициативы. «Когда речь заходит о сотрудничестве с проектом «Сила одного драма», просто нет слов — насколько значимые вопросы можно решить всего лишь одним драмом», — отметил Саргис Карапетян.

В этом году на участие в конкурсе подали заявки более 1600 студентов из Армении и других стран, и после отборочных туров лучшие проекты были представлены в финальный день соревнования.

Настоящей звездой мероприятия стал Idram Junior — он провел день в компании участников, с удовольствием фотографировался, общался с детьми и помогал им познакомиться с удобством и безопасностью бесконтактных платежей.

Помимо финансовой поддержки, IDBank и Idram присоединились к конкурсу с образовательной инициативой, организовав для участников онлайн-семинар по финансовой грамотности.

Мероприятие завершилось награждением команд-победителей. Призы всех победителей самого цифрового конкурса года — «DigiCode 2025» — также были цифровыми и представлены в виде idcoin-ов.